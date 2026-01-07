La Conferencia Episcopal Argentina expresó su apoyo a los venezolanos: “Estamos a su lado en estos tiempos complejos”

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su acompañamiento a los obispos de Venezuela y pidió por el bien de su pueblo, luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa por parte de los Estados Unidos.

El Episcopado replicó el reclamo que pronunció este domingo el papa León XIV en la plaza de San Pedro, en El Vaticano: “El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración, garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica”.

“Queremos hacerle llegar a la Iglesia y al Pueblo venezolano el saludo y la cercanía de la Iglesia que peregrina en Argentina”, manifestó la CEA. “Estamos a su lado en estos tiempos complejos, los acompañamos en el afecto y comprometemos nuestra oración y la de nuestras comunidades pidiendo al Señor, por intercesión de nuestra Madre, que brille en la mente y en los corazones la mansa luz del Pesebre donde encontramos al Niño que nos trae la paz y la justicia nos permite la verdadera reconciliación”.

La carta, publicada este martes, está firmada por los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEA: el presidente, monseñor Marcelo Colombo; el vicepresidente 1°, cardenal Ángel Rossi; el vicepresidente 2°, monseñor César Fernández, y el secretario general, monseñor Raúl Pizarro.

El documento se dirige al presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, monseñor Jesús González de Zárate, “y, en su persona, a todos los obispos de Venezuela”.

La preocupación del papa León XIV

El Papa expresó “gran preocupación” por la situación en Venezuela en el Ángelus del domingo y pidió garantizar la soberanía, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos.

“Rezo y los invito a rezar, confiando nuestra oración a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto [Patrona de Venezuela] y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles [nuevos santos canonizados por el Vaticano]”, concluyó.

Papa sobre Venezuela

El pontífice estadounidense, con orígenes y conexión con América Latina (se nacionalizó peruano), había criticado al gobierno de Donald Trump durante el vuelo de regreso de su viaje a Líbano, el 2 de diciembre. Allí rechazó cualquier uso de la fuerza por parte de Estados Unidos para derrocar el régimen de Maduro.

“Las voces que vienen de Estados Unidos cambian (...). Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes; por otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad, de que haya una actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela”, afirmó en aquella ocasión.

Y agregó: “Yo, de nuevo, creo que es mejor buscar maneras de diálogo, quizás incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que deciden hacer en Estados Unidos”.