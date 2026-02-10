¿Hay paro de transporte y ATE mañana, miércoles 11 de febrero?

Luego de que la CGT (Confederación General del Trabajo) anunciara una marcha este miércoles 11 de febrero contra el tratamiento de la reforma laboral en el Senado, la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte) y ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) anunciaron un paro con cese de actividades.

Quiénes adhieren al paro de transporte este miércoles 11 de febrero?

Desde el gremio de estatales confirmaron que realizan una huelga total de 24 horas por la reforma laboral, mientras que la CATT anunció un paro de transporte para este miércoles 11 de febrero a partir de las 13 en el sector aéreo, marítimo, portuario y subterráneo.

El gremio del transporte planea un paro y movilización durante el debate por la reforma laboral

Según confirmaron desde la UTA (Unión Tranviarios Automotor) a LA NACION, el gremio adhiere al reclamo general de la CGT contra la reforma laboral y se moviliza a la convocatoria masiva. Sin embargo, desde la entidad aclararon a este medio que no adhieren al paro convocado para el miércoles 11 por la CATT.

De todos modos, a través de un comunicado, la UTA alertó a las provincias del interior del país sobre la posibilidad de una medida de fuerza este miércoles. De todos modos, esta no está relacionada con la marcha de la CGT, sino con un reclamo salarial, puesto que los colectiveros reclaman condiciones similares a las que se alcanzaron en el AMBA.

“Los empresarios del transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA. Debe tenerse presente que, en todo momento, hemos procurado la paz social y la tranquilidad de todos los sectores”, puntualiza el documento publicado en las redes sociales oficiales de la UTA.

Por otra parte, Metrodelegados confirmó un “cese de servicio en todas las líneas de subte y Premetro, desde las 21 y hasta el cierre”.

Por su parte, APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), según pudo saber este medio, está ultimando los detalles sobre el cese de actividades de mañana.

APLA está ultimando los detalles sobre el cese de actividades

A quiénes afecta el esquema de cese por la reforma laboral

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) oficializó una jornada de protesta para el miércoles 11. El cese de actividades afecta al sector aéreo, marítimo y portuario a partir de las 13 . La entidad rechazó la iniciativa oficialista que trata el Senado y la calificó como regresiva. Juan Carlos Schmid, secretario general de la CATT, sostuvo: “La reforma ataca los derechos constitucionales”. El dirigente detalló que el proyecto violenta acuerdos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó su adhesión a la marcha y sumó un paro de 24 horas. Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, llamó a detener las tareas en todo el país. El gremio estatal argumentó que posee cobertura legal para la huelga por la personería de las centrales obreras. La concentración de este sector inicia al mediodía en el cruce de Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen.

Patricia Bullrich habló sobre la reforma laboral y la calificó como "equilibrada"

Otros gremios con cese de actividades y marchas

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) dispuso un abandono de tareas a partir de las 10 de la mañana del miércoles. El personal metalúrgico se reúne al mediodía en el centro porteño para marchar hacia el Congreso Nacional. La federación aceitera (Ftciodyara) también lleva adelante una huelga nacional contra la reforma laboral. La movilización suma a docentes universitarios de Conadu, personal de UPCN, Ademys y el sindicato del neumático Sutna.

La protesta de la CGT se concentra en la Plaza de los Dos Congresos desde las 15 horas. Jorge Sola, secretario de prensa de la central, anticipó una “presencia multitudinaria en la calle”. El consejo directivo de la central obrera decidió no llamar a una huelga general en esta instancia. La organización evalúa esta opción si el proyecto legislativo avanza hacia la Cámara de Diputados. El texto oficial busca implementar el Fondo de Cese Laboral (FAL) con financiamiento de la Anses.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.