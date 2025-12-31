Para amateurs: tres cócteles caseros para recibir el Año Nuevo como una celebridad

Estamos próximos a recibir el Año Nuevo y en los hogares argentinos ya se discute qué cocinar para la cena de Nochevieja. Lo cierto es que a veces suele pasarse por alto un detalle que puede hacer la diferencia por sobre el resto... aprovechar los minutos previos y beber un rico cóctel clásico para acompañar el plato de entrada o más bien, para el momento del brindis.

A continuación aprendé cómo hacer tres bebidas clásicas y que no pasan de moda con ingredientes fáciles de conseguir y manipular.

Renová tu manera de despedir el año con ideas de tragos frescos y que tienen larga data en el historial coctelero (Fuente: Pexels)

Tres cócteles de antaño para recibir el Año Nuevo 2026

1. Manhattan

Esta bebida se cree que nació en 1870 en Manhattan Club Social de Nueva York, donde el bar tender ideó una receta fácil pero sofisticada en honor a Jennie Jerome, la madre de Winston Churchill.

Ingredientes:

60 ml de whisky.

30 ml de vermú rojo dulce.

Una cereza marrasquino para decorar.

Paso a paso:

1 Elaboración del Manhattan

Verté el whisky en una copa o vaso.

Añadí dos cubos de hielo y volcá el vermú.

Mezclá con movimientos suaves hasta que las bebidas queden homogéneas.

Añadí una cereza como decoración.

Cómo hacer Manhattan

Tiempo de preparación: 5 minutos.

Tips adicionales:

Si tenés mezclador como un bar tender, es mucho mejor para obtener un resultado óptimo.

La versión original también lleva unas gotas de amargo de Angostura, pero pueden ser omitidas.

2. French 75

Este cóctel se volvió popular tras la Primera Guerra Mundial. Se originó en París y lleva el número del cañón francés de 75 mm por la patada “similar” que provoca al beberlo. Se hizo tan famoso que apareció en la película Casablanca y más tarde lo publicitaron como uno de los elegidos por la clase alta y las celebridades de Hollywood.

Ingredientes:

30 ml de ginebra.

15 ml de jugo de limón recién exprimido.

1 cucharadita de miel o de almíbar casero.

90 ml de champagne u otro vino espumoso.

1 rodaja de limón para decorar.

Paso a paso:

1 Elaboración del French 75

En una copa (o una coctelera en caso de que poseas), volcá dos cubos de hielo, la ginebra y el jugo de limón. Mezclá.

Añadí el champagne y luego el almíbar o la miel. Batí todo con suavidad.

Por último, agregá una rodaja de limón para decorar en la copa.

Cómo hacer French 75

Tiempo de preparación: 5 minutos.

Tips adicionales:

Un reemplazo perfecto de la ginebra es el coñac, que se lleva muy bien con el champagne.

3. Daiquiri

Este trago nació en el siglo XIX al sur de Cuba, en una mina llamada Daiquirí. Su inventor fue el ingeniero estadounidense Jennings Cox, que sustituyó la ginebra por ron local. De allí surgió una bebida dulce, atractiva y que más tarde ganó adeptos en todo el continente.

Ingredientes:

60 ml de ron.

30 ml de jugo de limón exprimido o de lima.

1 cucharadita de azúcar o miel.

Lima en rebanadas para decorar.

Paso a paso:

1 Elaboración del daiquiri clásico

En un vaso (o coctelera), volcá dos cubos de hielo, el ron y el jugo de limón. Mezclá bien.

Añadí la miel o el azúcar.

Decorá con las rodajas de lima.

Receta del daiquiri clásico

Tiempo de preparación: 3 minutos.

Tips adicionales:

Al tratarse de una bebida ácida, si preferís un sabor más dulce, agregá más azúcar o miel.

El daiquiri clásico lleva tres ingredientes, pero a lo largo de la historia también se le añadió jugo frutal.