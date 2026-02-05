San Valentín en pareja: la receta romántica para hacer el 14 de febrero inspirada en el plato icónico de una película exitosa

San Valentín es la época más romántica del año. Es un tiempo ideal para demostrarle el amor a esa persona que tanto querés y apreciás. Por fuera de los regalos que suelen entregarse, como flores, chocolates o tarjetas, podés incursionar en una experiencia diferente: una cena inspirada en la receta de una película romántica. Entre el amplio abanico de largometrajes que existen, el pato deshuesado cubierto de hojaldre que se reproduce en Julie and Julia es perfecto para esta ocasión.

En el film protagonizado por Meryl Streep y Amy Adams se muestran decenas de recetas y el pato deshuesado es una de las más icónicas, ya que representa todo un logro para la personaje Julie, quien pretende repetir el libro culinario de Julia y hacer sus recomendaciones privadas en su blog online.

Julie en la película Julie and Julia al presentar el pato deshuesado envuelto en masa de hojaldre (Fuente: Captura de pantalla)

Pese a que en la Argentina el consumo de pato no está tan establecido en la gastronomía, se puede reemplazar por otro tipo de ave, como pavita o pollo. El sabor no será el mismo, pero sí la intención romántica para sorprender a tu pareja con un plato representativo y que se lució en uno de los éxitos cinematográficos del 2009.

Pato deshuesado cubierto de hojaldre

Ingredientes:

Para la carne

1 pato

Sal y pimienta a gusto.

2 cucharadas de coñac.

2 cucharadas de oporto.

Para el relleno

1/2 taza de cebolla picada.

2 dientes de ajo picados.

2 cucharadas de manteca.

1/2 taza de oporto o coñac.

1 1/2 tazas de carne picada de cerdo y ternera.

1 taza de grasa de cerdo picada.

2 huevos ligeramente batidos.

Sal y pimienta al gusto.

1/2 cucharadita de tomillo.

1 cucharada de ralladura de naranja.

1/2 taza de nueces picadas.

Para el envoltorio

1 masa de hojaldre (pueden ser dos tapas de pascualina).

Paso a paso:

1 Preparación del pato

Para deshuesar el pato, empezá por el lomo hacia arriba. Hacé un corte profundo a uno de los lados del espinazo. Desde el cuello hasta la cola. Separá la carne de la carcasa con los dedos .

. Una vez que llegues hasta el final del espinazo y hayas quitado la articulación de la cola, repetí el mismo proceso del otro lado del espinazo.

Al abrir el espinazo entero, verás las costillas unidas a la carcaza , cortalas por la mitad para que sea más fácil el proceso.

, cortalas por la mitad para que sea más fácil el proceso. Cortá muy cerca de la cresta del esternón para liberar la carcasa con cuidado para no dañar la piel.

Cuando retires la carcaza completa, limpiá las espinas de las alas y los muslos con una cuchilla.

Cuando deshueses el pato, quedará como un traje, sin forma. Con la carne abierta y la piel por fuera.

Cortá algunas partes gruesas de la pechuga en cubos y dejalas sueltas dentro.

Sazona con sal, pimienta y rociá con coñac y oporto.

Dejá reposar en la heladera.

Deshuesá el pato con cuidado para no dañar la piel (Fuente: gdaysouffle)

2 Para el relleno

Freí las cebollas y el ajo picado en una sartén hasta que queden dorados.

Transfería a un bol y agregá además la carne picada de cerdo, la ternera y la grasa de cerdo. Rociá oporto y coñac.

Agregá los huevos, la sal, la pimienta, el tomillo, la ralladura de naranja y las nueces picadas y mezclá bien.

3 Para el arrollado de pato

Envolvé el arrollado de pato en masa de hojaldre y antes de cocinar en el horno, cubrí con papel de aluminio Fran Flint - (Fuente: gdaysouffle)

Estirá el pato sobre la mesada con la abertura hacia arriba.

Rellená con la carne picada.

Doblá ambos lados del pato hacia adentro y atá el arrollado con hilos específicamente para utilizar en gastronomía.

Mientras calentá cinco cucharadas de aceite en una sartén, pincelá el pato por fuera.

Envolver en la masa de hojaldre hasta cubrir el arrollado y hacé un agujero en el medio de la masa para que salga el vapor.

Cómo deshuesar un pato

Tiempo de cocción: 2 horas a temperatura de 180 °C.

Tiempo de elaboración total: 2 horas y 30 minutos.