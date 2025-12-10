Sin horno: el budín navideño que podés hacer en simples pasos sin tener conocimiento en gastronomía
Esta receta es una opción saludable y fresca para comer en la previa de la Navidad o en el almuerzo del día posterior; aprendé cómo se hace con ingredientes comunes
Es temporada navideña y en los hogares argentinos ya se respira espíritu de reunión familiar o de amigos para la noche del 24 de diciembre o el mediodía del 25. Al tratarse de la temporada de verano, muchos escapan al encendido del horno para cocinar, por ello, a continuación te sugerimos el budín salado que es muy fácil de hacer para quienes no saben nada de gastronomía.
Budín salado navideño sin horno, una receta fácil y económica
Ingredientes:
- 8 huevos.
- 1 pizca de sal y otra de pimienta.
- 1/4 de taza de aceite de girasol.
- 1 taza de leche.
- Especias a gusto.
- 150 g de jamón cocido en trozo.
- 150 g de queso de máquina en trozo.
- 50 g de aceitunas picadas.
Paso a paso:
1
Preparación de la masa del budín
- En un bol mezclá los huevos, la sal, la pimienta, las especias, el aceite, la leche y el polvo de hornear. Para que quede bien espumosa utilizá una batidora.
- Una vez que logres una consistencia homogénea, añadí el jamón y el queso picados y luego las aceitunas.
2
Cocción del budín
- Volcá la mezcla en una budinera mediana, con capacidad para que quepa dentro de una olla grande con agua.
- Colocá la budinera en la olla con agua hasta la mitad y llevala a fuego medio. La cocción debe ser a baño María y debe estar tapada.
- Cuando el huevo esté cocido, retirá la budinera del baño María, desmoldá y serví.
Tiempo de cocción: 40 minutos.
Tiempo de preparación total: 50 minutos.
