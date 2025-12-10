Sin horno: el budín navideño que podés hacer en simples pasos sin tener conocimiento en gastronomía

Es temporada navideña y en los hogares argentinos ya se respira espíritu de reunión familiar o de amigos para la noche del 24 de diciembre o el mediodía del 25. Al tratarse de la temporada de verano, muchos escapan al encendido del horno para cocinar, por ello, a continuación te sugerimos el budín salado que es muy fácil de hacer para quienes no saben nada de gastronomía.

El budín salado puede hacerse con harina o sin ella; al igual que la cocción se puede realizar en el horno o a baño María

Budín salado navideño sin horno, una receta fácil y económica

Ingredientes:

8 huevos.

1 pizca de sal y otra de pimienta.

1/4 de taza de aceite de girasol.

1 taza de leche.

Especias a gusto.

150 g de jamón cocido en trozo.

150 g de queso de máquina en trozo.

50 g de aceitunas picadas.

Paso a paso:

1 Preparación de la masa del budín

En un bol mezclá los huevos, la sal, la pimienta, las especias, el aceite, la leche y el polvo de hornear. Para que quede bien espumosa utilizá una batidora.

Una vez que logres una consistencia homogénea, añadí el jamón y el queso picados y luego las aceitunas.

2 Cocción del budín

Volcá la mezcla en una budinera mediana, con capacidad para que quepa dentro de una olla grande con agua.

Colocá la budinera en la olla con agua hasta la mitad y llevala a fuego medio. La cocción debe ser a baño María y debe estar tapada.

Cuando el huevo esté cocido, retirá la budinera del baño María, desmoldá y serví.

Receta del budín salado para las Fiestas

Tiempo de cocción: 40 minutos.

Tiempo de preparación total: 50 minutos.