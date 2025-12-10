LA NACION

Sin horno: el budín navideño que podés hacer en simples pasos sin tener conocimiento en gastronomía

Esta receta es una opción saludable y fresca para comer en la previa de la Navidad o en el almuerzo del día posterior; aprendé cómo se hace con ingredientes comunes

Budín salado, la opción rica y fácil de preparar para esta Navidad

Es temporada navideña y en los hogares argentinos ya se respira espíritu de reunión familiar o de amigos para la noche del 24 de diciembre o el mediodía del 25. Al tratarse de la temporada de verano, muchos escapan al encendido del horno para cocinar, por ello, a continuación te sugerimos el budín salado que es muy fácil de hacer para quienes no saben nada de gastronomía.

Budín salado navideño sin horno, una receta fácil y económica

Ingredientes:

  • 8 huevos.
  • 1 pizca de sal y otra de pimienta.
  • 1/4 de taza de aceite de girasol.
  • 1 taza de leche.
  • Especias a gusto.
  • 150 g de jamón cocido en trozo.
  • 150 g de queso de máquina en trozo.
  • 50 g de aceitunas picadas.

Paso a paso:

1

Preparación de la masa del budín

  • En un bol mezclá los huevos, la sal, la pimienta, las especias, el aceite, la leche y el polvo de hornear. Para que quede bien espumosa utilizá una batidora.
  • Una vez que logres una consistencia homogénea, añadí el jamón y el queso picados y luego las aceitunas.
2

Cocción del budín

  • Volcá la mezcla en una budinera mediana, con capacidad para que quepa dentro de una olla grande con agua.
  • Colocá la budinera en la olla con agua hasta la mitad y llevala a fuego medio. La cocción debe ser a baño María y debe estar tapada.
  • Cuando el huevo esté cocido, retirá la budinera del baño María, desmoldá y serví.
Receta del budín salado para las Fiestas

Tiempo de cocción: 40 minutos.

Tiempo de preparación total: 50 minutos.

