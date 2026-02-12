Cerezas: sus beneficios para bajar el ácido úrico y reducir el riesgo de gota

Diversos estudios científicos han analizado cómo ciertos hábitos cotidianos influyen en los niveles de ácido úrico en el organismo, una sustancia que, aunque cumple funciones antioxidantes, puede resultar problemática cuando se acumula en exceso. Esta condición, conocida como hiperuricemia, está estrechamente relacionada con la aparición de la gota, una enfermedad dolorosa que afecta sobre todo a las articulaciones.

Especialistas médicos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en Madrid, señalan que la hiperuricemia suele desarrollarse sin síntomas evidentes durante años, hasta que se manifiesta mediante crisis agudas de gota. En esos episodios, los pacientes experimentan inflamación intensa, enrojecimiento, hinchazón y un dolor marcado, que con frecuencia se localiza en el dedo gordo del pie o en las rodillas.

Para reducir el riesgo de estas complicaciones, los expertos recomiendan mantener una alimentación equilibrada, controlar el peso corporal y asegurar una correcta hidratación. También aconsejan limitar el consumo de alimentos ricos en purinas, ya que estos favorecen la producción de ácido úrico en el cuerpo.

Dentro de este enfoque preventivo, la comunidad científica ha puesto atención en ciertos remedios naturales que podrían ayudar a regular esta sustancia. Entre ellos destaca el jugo de cereza, que ha despertado interés por su posible efecto protector frente a los ataques de gota.

La cereza ha despertado interés por su posible efecto protector frente a los ataques de gota

Investigaciones publicadas en años recientes indican que consumir cerezas o beber su jugo puede disminuir los niveles de ácido úrico, aunque los autores subrayan la necesidad de seguir realizando estudios a largo plazo para confirmar plenamente estos beneficios. Las cerezas contienen antocianinas, compuestos responsables de su color rojo y conocidos por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Además de estas sustancias, esta fruta aporta fibra y vitamina C, lo que refuerza su potencial como apoyo dentro de una dieta orientada a la salud articular. Por estas características, el jugo de cereza se considera un complemento natural con posible utilidad para personas propensas a la gota.

Un estudio realizado en 2019, con más de seiscientos participantes, observó que ingerir al menos diez cerezas al día se asoció con una reducción significativa del riesgo de sufrir crisis de gota. En ese mismo análisis se evaluó el consumo combinado de cerezas con medicamentos habituales para bajar el ácido úrico, y se encontró que esta mezcla podía disminuir aún más la probabilidad de ataques.

Los investigadores atribuyeron estos resultados a las propiedades antiinflamatorias de las antocianinas, que ayudarían a moderar las respuestas inflamatorias desencadenadas por los cristales de ácido úrico en las articulaciones. Sin embargo, recalcan que estos alimentos no sustituyen los tratamientos médicos prescritos.

Finalmente, los especialistas insisten en que comer cerezas frescas o beber jugo de cereza ácida sin azúcar puede ser una opción natural de apoyo, siempre integrada en un plan global que incluya una dieta saludable, una buena hidratación y seguimiento médico regular para controlar la enfermedad.