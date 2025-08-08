Cuántos años de cárcel pidieron para Contardi

El juicio contra Claudio Contardi por abuso sexual ingresó en su etapa decisiva. La fiscalía y la querella, en representación de Julieta Prandi, solicitaron hoy duras penas de prisión durante la jornada de alegatos. La defensa del empresario reclamó la absolución. El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Zárate-Campana fijó la fecha para dar a conocer el veredicto.

Qué penas solicitaron la fiscalía y la querella

Durante la audiencia de este viernes, las partes acusadoras formalizaron sus pedidos de condena. El fiscal Christian Fabio pidió una pena de 20 años de prisión para Claudio Contardi. Lo consideró autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por causar un grave daño mental a la víctima. Por su parte, la querella, en representación de Julieta Prandi, adhirió a los argumentos de la fiscalía, pero reclamó una condena de 50 años de prisión.

El delito juzgado es abuso sexual con acceso carnal, agravado por causar un grave daño mental Martín Cossarini

Los argumentos del fiscal Christian Fabio

El fiscal Fabio afirmó que la acusación quedó demostrada en el juicio. Sostuvo que entre julio de 2015 y marzo de 2018, Contardi abusó sexualmente de Prandi en reiteradas oportunidades en el domicilio conyugal del barrio privado Septiembre, en Escobar. “Julieta, la víctima, no mintió”, aseguró.

En su alegato, describió una relación asimétrica de poder donde Contardi ejercía violencia física, psicológica y económica. “La tomaba del cuello y del cabello por detrás y accedía a ella carnalmente. Le decía que era su obligación tener relaciones sexuales por ser su mujer”, detalló Fabio ante los jueces Lucía Leiro, Daniel Rópolo y Mariano Aguilar. El fiscal calificó la vida de la modelo durante ese período con una frase contundente: “Fue un infierno”.

Fabio valoró como agravantes la duración de los abusos y el grave daño psicofísico que, según afirmó, perdura en la actualidad. También mencionó que Contardi se negó a realizar una pericia psicológica. “El mismo decidió no someterse a la prueba pericial”, indicó. Finalmente, solicitó la detención inmediata del acusado.

Sebastian Waizer, amigo de Julieta Prandi en LN+

El pedido de la querella y la palabra de Burlando

El abogado Javier Baños, en nombre de la querella, adhirió a los fundamentos del fiscal, pero pidió una pena mayor por la “magnitud del injusto, el daño lacerante producido y la perversidad brutal del imputado”.

El letrado Fernando Burlando, también representante de Prandi, participó de manera virtual. Calificó el caso como un “emblema de lo que la sociedad y la Justicia tienen que observar para actuar con eficiencia”.

Burlando se refirió a una frase que Contardi dijo durante su declaración indagatoria: “Nunca abusé de ella sin su consentimiento”. El abogado definió esa afirmación como una “escena bizarra” y agregó: “Semejante confesión desnuda lo que habita en el inconsciente de un violento”.

Fernando Burlando definió el caso como un “emblema de lo que la sociedad y la Justicia tienen que observar” NICOLAS SUAREZ - AFP

Cuál fue la estrategia de la defensa de Contardi

El abogado defensor, Claudio Nitzcamer, solicitó la nulidad del proceso. Argumentó una “inobservancia”, ya que su asistido no fue informado por el juez sobre las consecuencias de un juicio por jurado. Sostuvo además que los testigos de cargo tienen un vínculo con Prandi y no conocen a Contardi.

La defensa planteó que la denuncia por abuso sexual surgió cuando Prandi fue intimada a retomar el régimen de visitas de sus hijos con el padre. “Fue clara la intención de Prandi para evitar que Contardi vea a los hijos”, dijo Nitzcamer. El abogado solicitó la absolución de su defendido o, en su defecto, que reciba la pena mínima prevista.

A la salida de los tribunales, Julieta Prandi expresó su sentir después de las audiencias. “Siento mucho alivio porque finalmente pude hablar”, manifestó. La modelo y conductora describió el proceso judicial como un “calvario” que tardó cinco años en llegar a la instancia de juicio.

Prandi hace instantes en declaraciones con los medios

En declaraciones a la prensa, Prandi también se refirió al temor que siente por su seguridad y la de su familia. “Si me pasa algo yo sé perfectamente quién es el responsable: es un criminal”, afirmó en clara alusión a su exmarido. “Es capaz absolutamente de cualquier cosa. Tiene muchísima gente oscura alrededor”, agregó.

Qué medidas tomó el tribunal y cuándo será el veredicto

El tribunal hizo lugar a un pedido de la querella y ordenó la prohibición de salida del país para Claudio Contardi. La medida se tomó ante la manifestación de la defensa de Prandi sobre un posible riesgo de fuga. El jueves, el mismo tribunal había desestimado una solicitud de prisión preventiva para el acusado durante el juicio.

La defensa de Contardi pidió la nulidad del proceso y la absolución de su defendido Martín Cossarini

Al finalizar la jornada de alegatos, los jueces informaron que el veredicto se dará a conocer el próximo miércoles, a las 11. Eduardo Prandi, padre de la actriz, se mostró confiado en la Justicia. “El robo más grande que recibí en mi vida fue el tiempo que me robaron de mi hija y de mis nietos”, declaró.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.