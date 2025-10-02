LA NACION

El abogado de la familia de Lara Gutiérrez negó que la joven de 15 años estuviera vinculada con una organización narco

Gonzalo Fuenzalida manifestó a LN+ que “la investigación del caso está bien encaminada y con una celeridad notable”; además, descartó una hipotética relación con “Pequeño J”, el supuesto ideólogo del triple homicidio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, víctimas del triple crimen de Florencio Varela
Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, víctimas del triple crimen de Florencio Varela

Es imposible que una niña como Lara haya estado vinculada a una organización narcotraficante”. Eso respondió Gonzalo Fuenzalida, abogado de la familia de una de las tres chicas asesinadas en Florencio Varela ante la consulta de un hipotético vínculo entre la menor de 15 años y “Pequeño J”, supuesto ideólogo del triple crimen.

Gonzalo Fuenzalida, abogado de la familia de Lara, en dialogo con LN+
Gonzalo Fuenzalida, abogado de la familia de Lara, en dialogo con LN+

Según Fuenzalida, “esto no se termina con “Pequeño J”, la investigación debería avanzar más para arriba. El ministro [de Seguridad bonaerense] Alonso manifestó que podría haber dos personas más involucradas.”

Noticia en desarrollo

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Seguridad
  1. Triple crimen: la carta anónima que dejaron en una comisaría con datos sobre el presunto ladero de “Pequeño J”
    1

    Triple crimen: la carta anónima que dejaron en una comisaría con datos sobre el presunto ladero de Pequeño J

  2. De camino al Mercado Central traspasaron de un camión bananero a una camioneta 444 kilos de cocaína
    2

    Operativo. De camino al Mercado Central traspasaron de un camión bananero a una camioneta 444 kilos de cocaína

  3. Encontraron un coipo en una fuente en pleno casco urbano de Neuquén
    3

    Neuquén: encontraron un coipo en una fuente en pleno casco urbano

  4. Las primeras palabras de Pequeño J tras ser detenido en Perú por el crimen de Morena, Brenda y Lara
    4

    Qué dijo Pequeño J tras ser detenido en Perú por el triple crimen de Florencio Varela

Cargando banners ...