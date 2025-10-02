El abogado de la familia de Lara Gutiérrez negó que la joven de 15 años estuviera vinculada con una organización narco

“Es imposible que una niña como Lara haya estado vinculada a una organización narcotraficante”. Eso respondió Gonzalo Fuenzalida, abogado de la familia de una de las tres chicas asesinadas en Florencio Varela ante la consulta de un hipotético vínculo entre la menor de 15 años y “Pequeño J”, supuesto ideólogo del triple crimen.

Gonzalo Fuenzalida, abogado de la familia de Lara, en dialogo con LN+

Según Fuenzalida, “esto no se termina con “Pequeño J”, la investigación debería avanzar más para arriba. El ministro [de Seguridad bonaerense] Alonso manifestó que podría haber dos personas más involucradas.”

