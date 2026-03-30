El padre de una alumna que presenció el inicio del ataque relató cómo escapaban los chicos del tiroteo

Un alumno de 16 años disparó contra sus compañeros este lunes en una escuela de Santa Fe, provocó la muerte de un joven de 13 años y lesiones en otros dos menores. El agresor ocultó una escopeta en una funda de guitarra para entrar al edificio. En diálogo con LN+, un vecino de la zona, cuya hija asiste al colegio, describió la evacuación de los alumnos durante la agresión.

La noche anterior al crimen, Carlos entregó un pedido de delivery en la vivienda del agresor, pero el lunes por la mañana, un llamado telefónico de su hija interrumpió su jornada. “Me levanté en la mañana y mi hija me llamó para que la pase a retirar por el colegio. Luego me mandó el video que está en difusión del tiroteo. Cuando llegué al lugar, ellos estaban afuera. Era algo que no se veía venir“, detalló el hombre.

Carlos en LN+

La situación que relata la menor, generó pánico inmediato: “Me contó que ella estaba sentada enfrente cuando comenzó a escuchar tiros y vio salir al chico con la escopeta. Al rato se empezaron a escuchar vidrios porque había compañeritas de ella saltando por la ventana para poder escapar”, raltó Carlos.

El perfil del agresor y posibles motivos del ataque

El atacante pertenece a una familia conocida en la pequeña localidad, ya que es el hijo del distribuidor de gas local. “El agresor es el hijo del garrafero, la víctima era un chico que jugaba acá en el club. Acá somos todos conocidos”, explicó el vecino.

Según los testimonios que circularon tras el ataque, la conducta previa del menor de 16 años no generó sospechas en su entorno. “Era un pibe tranquilo. Por lo que se veía, era un pibe que no tenía drama, que pudo haber tenido problemas a lo mejor dentro de casa, pero por fuera era re tranquilo”, sostuvo Carlos.

La escuela en San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno disparó a sus compañeros

Sin embargo, el panorama cambió tras la detención del joven, cuando las autoridades de la escuela interceptaron al agresor y le quitaron la escopeta. “Cuando lo retienen y le quitan el arma, ahí recién pudo hablar y desahogarse. Tenía mucha ira, mucho enojo contenido“, relató Carlos y añadió que el menor “Tenía mucha ira cuando lo retuvieron”.

La comunidad mencionó el acoso escolar como una posible causa, aunque no existen registros oficiales de estas situaciones en la institución. “Se decía que se sufría de bullying, pero nunca lo habló, nunca lo comentó con nadie. Acá como es chico, esas cosas se saben al toque, se difunden rapidísimo, pero ni la escuela tenía conocimiento de eso”, precisó el vecino.

Horror En Una Escuela De Santa Fe Así Escapaban Los Alumnos

Conmoción en la comunidad

La noticia impactó en un pueblo de pocos habitantes y donde la escuela secundaria es el establecimiento más importante de la zona. Carlos expresó su angustia personal: “Acá hay pocos habitantes y la escuela es la más grande y más conocida, uno no espera que pase algo así. Cuando me desperté, temí por la vida de mi hija”.

La incertidumbre domina a las familias tras el incidente y algunos padres consideran retirar a sus hijos de la institución de forma permanente. “Hay padres que quieren sacar a sus hijos del colegio”, según relató Carlos en LN+.

En este contexto, el parde de la escuela describió la situación actual de la madre de la víctima: “Están destrozados. La madre está destrozada, no entiende qué pasó”, concluyó.