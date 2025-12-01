Liniers: un inspector saludaba a un chofer y un colectivo que hacía marcha atrás lo atropelló

Un inspector fue atropellado por un colectivo que realizaba marcha atrás sobre uno de los tramos del Metrobús de Liniers, en un episodio que quedó registrado por una cámara instalada dentro de otra formación.

El hecho ocurrió el pasado jueves por la mañana en la dársena de la línea 34, sobre la calle Viedma del barrio porteño, cuando el trabajador saludaba a un chofer y controlaba el movimiento de las unidades.

Las imágenes muestran que, mientras el inspector hacía señas, un colectivo comenzó a retroceder para acomodarse en la parada, lo embistió de espaldas, hizo que cayera al piso y quedara debajo de la formación.

En una reacción desesperada, el inspector se dio vuelta y golpeó con fuerza la carrocería para llamar la atención del chofer. En paralelo, los testigos comenzaron a gritar: “¡Pará, pará, lo pisaste a un tipo!”.

El colectivo finalmente se detuvo segundos después. Según indicaron fuentes consultadas por LA NACION, la víctima no sufrió heridas de ningún tipo. Como consecuencia, el SAME no intervino ni envió una ambulancia.

Un trágico antecedente

El caso ocurrió tan solo horas después de otro episodio fatal. En Chacarita, Felisa Martínez, una mujer que cruzaba por la senda peatonal a plena luz del día, fue embestida por un colectivo de la línea 76.

Las cámaras interiores del propio vehículo captaron toda la secuencia: el chofer circulaba por Guzmán, se detuvo en un semáforo en rojo y, tras mirar brevemente su celular, avanzó cuando la luz cambió.

Durante el giro hacia Corrientes, desvió la vista hacia el espejo retrovisor izquierdo para controlar el tránsito lateral y no advirtió que Martínez ya estaba cruzando correctamente por la senda.

El momento del accidente en Chacarita

Apenas un segundo antes del impacto llegó a verla, frenó bruscamente e insultó en un intento desesperado por evitar el atropello, pero no pudo impedir que la mujer quedara tendida sobre el asfalto.

Martínez sufrió politraumatismos severos por el golpe y la caída, incluyendo fracturas en las 12 costillas del lado derecho y varias del lado izquierdo, algunas de las cuales perforaron los pulmones.

Los pasajeros que presenciaron la escena se acercaron de inmediato para asistirla, mientras el chofer llamó a emergencias. Una ambulancia del SAME la trasladó de urgencia al Hospital Pirovano, en Coghlan, donde fue internada en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, la mujer falleció producto de las heridas.