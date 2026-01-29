Quién era Narela Barreto, la joven argentina que había desaparecido en Los Ángeles

Este jueves por la mañana se confirmó la muerte de Narela Micaela Barreto, la joven argentina que había desaparecido el 23 de enero en Los Ángeles, Estados Unidos. Amigas de la mujer en la ciudad californiana se dieron cuenta de que no volvió a su casa y dieron aviso a su familia en la Argentina.

La noticia fue confirmada a LA NACION por fuentes con acceso a la investigación. Según pudo saber este medio, el padre de la joven fue notificado de la muerte de su hija tras llegar a Estados Unidos.

Barreto tenía 27 años y era oriunda de la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora; allí manejaba un kiosco familiar. Era traductora de inglés y hacía alrededor de dos años que se había mudado a Estados Unidos; vivía en un departamento en Los Ángeles.

La joven trabajaba de mesera en Los Ángeles. Captura X

Su hermano, Santiago, indicó en diálogo con el streaming Resumido que hasta hacía algunas semanas trabajaba como mesera pero que en el último tiempo había conseguido otro trabajo, aunque no dio precisiones.

Familiares de la joven habían difundido una alerta en redes sociales ante su desaparición: “¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, cualquier información que tengas comunicate a cualquier hora”. En simultáneo, amigos de la joven pegaron carteles con su cara en el barrio donde residía, tanto en inglés como en español.

Allegados de la joven se contactaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU, en medio del operativo del gobierno de Donald Trump para deportar a inmigrantes, con el objetivo de averiguar si había sido detenida por el organismo, hecho que negaron.

Narela Barreto es buscada en Los Ángeles

La búsqueda de la familia

Según comentó también Santiago al streaming, ella mantenía todos los papeles en regla y su situación como inmigrante en el país norteamericano era legal.

La familia de la joven se contactó con detectives privados para contribuir a la búsqueda. La Cancillería, por su parte, estuvo en contacto con los allegados de Barreto, según pudo saber LA NACION.

“Cinco días sin saber nada de ella, cinco días sin que los efectivos policiales de EE.UU. hagan algo al respecto. Necesitamos respuestas, estamos desconsoladamente mal”, publicó horas antes en sus redes Violeta Luján Barreto, prima de Narela.

Narela Márquez Barreto, desaparecida en Los Angeles el 21 de enero

Otra de sus primas, Milagros, reveló el martes por la noche cuáles fueron los movimientos de Barreto previos a su desaparición. Según contó, fue vista por última vez por un vecino del edificio donde vivía. “Un chico la vio subirse a un auto de una aplicación”, expresó en diálogo con Telenoche.

A pesar de que sus amigas dieron la alerta el viernes al no poder contactarla, Milagros dijo que Narela respondió mensajes hasta el lunes. “Hasta el mediodía el celular estaba encendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó”, insistió.

“Le dijo a su mamá que se iba a trabajar. Eso es lo último que sabemos de ella. Estamos esperando que llegue su padre para poder acceder a los videos de los edificios e intentar identificar el auto y el recorrido que hizo”, cerró.