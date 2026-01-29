Dónde fue encontrada Narela Barreto, la joven argentina que murió en Los Ángeles
El fallecimiento de la ciudadana de 27 años, oriunda de Banfield, ocurrió tras una intensa búsqueda en California; los investigadores notificaron el resultado del operativo a sus parientes cercanos
Las autoridades de Los Ángeles comunicaron este jueves el hallazgo del cuerpo de Narela Barreto. La joven de nacionalidad argentina permaneció desaparecida desde el martes 23 de enero en los Estados Unidos. El padre de la mujer llegó a la ciudad norteamericana y recibió la confirmación oficial de parte de los encargados del caso
Si bien no trascendieron datos sobre el lugar exacto, la policía de California halló el cuerpo de Narela Micaela Márquez Barreto en el área metropolitana de la ciudad de Los Ángeles este jueves por la mañana. Fuentes oficiales con acceso al expediente judicial confirmaron el descubrimiento tras un operativo que duró seis días.
Los investigadores localizaron los restos de la joven en la ciudad donde ella residía y trabajaba desde hace dos años. El hallazgo ocurrió poco después de que su padre aterrizara en los Estados Unidos para colaborar con las tareas de rastreo. La justicia local mantiene bajo reserva las coordenadas específicas del sitio mientras los peritos realizan los exámenes médicos pertinentes sobre la víctima de 27 años.
Barreto alquilaba un departamento en el centro de la ciudad californiana. Sus amigas dieron el aviso de alerta el viernes pasado cuando notaron que la mujer no regresó a su domicilio. El rastro de la joven se perdió definitivamente el pasado martes 23 de enero.
La investigación policial se centró en los movimientos previos a su desaparición en las inmediaciones de su vivienda. Los detectives a cargo del caso analizaron los registros de las cámaras de seguridad del edificio y las zonas aledañas para reconstruir sus pasos finales.
Los detalles de la desaparición y el auto de la aplicación
Milagros, prima de la joven, brindó precisiones sobre los últimos movimientos de la víctima en una entrevista con el programa Telenoche. Ella relató: “un chico la vio subirse a un auto de una aplicación”. El testigo presenció ese momento en la puerta de la residencia de Barreto en el centro de Los Ángeles. La mujer mantuvo contacto con su madre poco antes de salir de su hogar: Barreto le comunicó que “se iba a trabajar”.
El teléfono celular de la víctima funcionó hasta el lunes al mediodía según los registros de la familia. El dispositivo se apagó de forma definitiva cuando la noticia sobre la búsqueda llegó a conocimiento de los parientes. Santiago, hermano de Narela, indicó al canal de streaming Resumido que la joven trabajaba como mesera hasta hace pocas semanas.
Recientemente consiguió una nueva ocupación laboral aunque no brindó detalles sobre ese puesto. La familia buscó identificar el vehículo y el recorrido que realizó el conductor a través de los videos de vigilancia de la zona.
La situación migratoria y el operativo de búsqueda
Barreto nació en Banfield y administró un comercio familiar en esa localidad bonaerense antes de su viaje al exterior. Ella trabajó como traductora de inglés y decidió emigrar a los Estados Unidos hace dos años. Sus allegados contactaron al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ante el temor de una posible detención por parte del organismo. La oficina gubernamental negó cualquier arresto relacionado con la joven y Santiago aseguró que “ella mantenía todos los papeles en regla”.
Amigos y conocidos de la mujer pegaron carteles con su rostro en las calles del barrio donde residía. Los anuncios circularon en inglés y en español para alcanzar a la comunidad latina de la zona. En la red social X los familiares difundieron una alerta: “vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, cualquier información que tengas, comunícate a cualquier hora”.
