Qué pasó con el homicida de la turista brasileña

Tras el crimen de María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, una turista brasileña de 69 años, la Justicia determinó que su agresor, identificado como F.N.A., de 30 años, no era responsable penalmente debido a su estado de salud mental. El hecho ocurrió el jueves pasado en la avenida Corrientes al 3200, en Buenos Aires, cuando F.N.A. atacó a la mujer sin mediar palabra, provocándole la muerte. La decisión judicial derivó en la internación del atacante en el Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda, donde ya había estado internado en diciembre de 2024.

La Justicia declaró inimputable al agresor

El informe pericial clave para la decisión judicial concluyó que F.N.A. “no comprendía la criminalidad de sus actos ni podía dirigir sus acciones en el momento del hecho”, según LA NACION. La jueza suspendió los plazos procesales, ordenó la internación involuntaria del hombre de 30 años en el Hospital Borda bajo consigna fija y se declaró incompetente para continuar con el trámite.

La Justicia determinó que el agresor de la turista brasileña no era consciente de sus actos y ordenó su internación en un centro de salud mental. Instagram

La resolución judicial se sustenta en el dictamen pericial que declara al imputado incapaz de afrontar un proceso penal y en la necesidad de garantizar tratamiento y custodia. La suspensión de plazos interrumpe el cómputo de términos judiciales hasta que se defina la situación sanitaria y jurídica del imputado. La internación con consigna fija obliga al equipo médico y a la custodia a informar periódicamente a la justicia sobre la evolución clínica, el cumplimiento del tratamiento y los riesgos para terceros.

El ataque en la Avenida Corrientes

El ataque tuvo lugar en la zona del Abasto, cuando el hombre golpeó a María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, lo que provocó su caída y un fuerte impacto en la cabeza. La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital, donde murió esa misma noche. La Policía de la Ciudad detuvo al sospechoso horas después en el cruce de Córdoba y Junín.

María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco se encontraba en Buenos Aires acompañando a su hija, estudiante de medicina en la UBA

Quién era María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco

La víctima era una exfuncionaria judicial nacida en Itapuranga y residente en Goiânia. Había viajado a Buenos Aires en julio para acompañar a su hija, estudiante de la Facultad de Medicina de la UBA.

El historial del agresor

El agresor se encontraba en situación de calle, acumula 20 antecedentes penales, entre ellos robos, robos en grado de tentativa, lesiones, robo automotor y desórdenes en la vía pública. Además, registra múltiples internaciones previas en los hospitales Piñero, Durand y Borda por problemas psiquiátricos, con episodios de fuga.

Algunos de sus antecedentes incluyen:

19 de agosto de 2017 : acusado de golpear a una persona y dañar vehículos para robarle la bolsa a una mujer en Flores. El SAME Psiquiátrico lo trasladó al hospital Piñero.

: acusado de golpear a una persona y dañar vehículos para robarle la bolsa a una mujer en Flores. El SAME Psiquiátrico lo trasladó al hospital Piñero. 14 de septiembre de 2017 : arrojó piedras y rompió el vidrio de un auto, también en Flores. Se inició una causa por averiguación de ilícito.

: arrojó piedras y rompió el vidrio de un auto, también en Flores. Se inició una causa por averiguación de ilícito. 30 de agosto de 2018 : un juzgado civil ordenó evaluarlo para determinar si representaba un peligro. El 26 de marzo de 2019 se encontraba internado en el hospital Borda.

: un juzgado civil ordenó evaluarlo para determinar si representaba un peligro. El 26 de marzo de 2019 se encontraba internado en el hospital Borda. 15 de abril de 2019 : acusado de intentar robar un auto en la colectora de la avenida General Paz, en Villa Devoto.

: acusado de intentar robar un auto en la colectora de la avenida General Paz, en Villa Devoto. 11 de mayo de 2024 : se denunció su fuga del hospital Borda.

: se denunció su fuga del hospital Borda. 1 de agosto de 2024 : causó lesiones graves al golpear a un hombre en el barrio de Vélez Sarsfield. Fue internado en el hospital Torcuato de Alvear.

: causó lesiones graves al golpear a un hombre en el barrio de Vélez Sarsfield. Fue internado en el hospital Torcuato de Alvear. 1 de diciembre de 2024: provocó lesiones y daños en Recoleta. Fue internado en el hospital Torcuato de Alvear por representar un riesgo para sí mismo y para terceros.

La mujer junto a su hija que estudia medicina en Buenos Aires Instagram

Asistencia a la familia de la víctima

La Unidad de Flagrancia Este calificó el hecho como homicidio agravado por haber sido cometido por un hombre contra una mujer y mediando violencia de género, además de lesiones leves agravadas por el mismo motivo. La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 16 brinda contención y asistencia a la hija de la víctima a través de la Oficina de Atención a la Víctima y Testigo (Ofavyt).

Tras la muerte de su madre, Carolina Bizinoto solicitó agilidad en la liberación del cuerpo para trasladarlo a Brasil y realizar el entierro. La familia inició una campaña solidaria para recaudar fondos para el traslado de los restos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por José María Costa.