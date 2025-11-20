Qué pasó con Valeria Mazza

La Justicia y la policía bonaerense investigan un robo en la casa de Valeria Mazza, ubicada en Acassuso, San Isidro. El hecho ocurrió este miércoles 19 de noviembre, cuando un grupo de delincuentes ingresó a la propiedad y sustrajo una mochila.

El robo a la casa de Valeria Mazza

Fuentes policiales y judiciales informaron que entre dos y cinco delincuentes saltaron el portón de la casa e intentaron apoderarse de una mochila. La hija de la modelo interrumpió la secuencia al gritar, lo que provocó la huida de los ladrones. Estos abandonaron la mochila en la puerta.

El frente de la casa de Valeria Mazza

Vecinos indicaron que la joven estaba con una amiga y dos empleados domésticos en el momento del incidente. Uno de los empleados se comunicó con el número de emergencias 911 y rápidamente efectivos de la comisaría 4a. de San Isidro se presentaron en la residencia para tomar las primeras declaraciones.

La palabra de Alejandro Gravier

Alejandro Gravier, marido de Valeria Mazza, habló en una entrevista para LN+ reveló detalles de lo sucedido. “Como saben, estamos en Madrid. Vale está presentando el Bailando, no sabes la cantidad de prensa...”, comenzó relatando.

“Estamos bien, fue un intento, no pasó nada, no pasó a mayores. Mi hija y todos en mi casa están todos bien -aclaró-. Se ve que pensaron que no había nadie, intentaron entrar y cuando vieron movimiento y escucharon los gritos de mi hija, salieron corriendo”, sumó.

Alejandro Gravier conto como fue el robo en su casa de San Isidro

El marido de la modelo agregó que, tras revisar las cámaras de seguridad, notaron el paso de un móvil policial minutos antes del hecho. “En las cámaras se ve que un móvil pasó 10 minutos antes, eran cinco chicos que venían caminando, venían riéndose, rarísimo”.

“Esto fue entre 13.16 y 13.25 y el móvil pasó 13.05 y 13.30. Es una zona muy segura y muy controlada. Este tipo de cosas pasan todo el tiempo y a todo el mundo. Tiene que haber seguridad y no robos para nadie. Ojalá sirva para que todos tengamos más seguridad”, concluyó.

Investigación en curso

La investigación está a cargo de Patricio Ferrari, fiscal adjunto de San Isidro, y detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro colaboran en la pesquisa. Los investigadores analizan grabaciones de cámaras de seguridad en busca de pistas para identificar a los delincuentes, quienes fueron filmados en la zona. Se presume que los implicados son adolescentes.

Ladrones entraron en la casa de Valeria Mazza

El parte policial inicial indica que dos ladrones ingresaron a la casa por el fondo. Un correo electrónico de Vecinos Acassuso-Libertador al Río sugiere que cinco delincuentes participaron y un vecino afirmó: “Una de las filmaciones que se lograron obtener registró a cinco sospechosos”.

Otros robos en la zona

Este incidente se suma al robo que sufrió Jacinta Grondona, hija del periodista Mariano Grondona, y su familia en su casa de La Horqueta, San Isidro, durante la madrugada, cuando cuatro delincuentes sustrajeron dinero en efectivo y joyas.

Fuentes del caso explicaron: “Los delincuentes golpearon una puerta balcón que da al fondo de la casa. Al escuchar el ruido, el hijo del matrimonio fue a observar qué pasaba y, entonces, los ladrones aprovecharon para entrar”. Los asaltantes exigieron dinero y objetos de valor al matrimonio mientras los ataban antes de escapar. La propiedad no tenía cámaras de seguridad.

La zona en La Horqueta, donde Jacinta Grondona y su familia fueron asaltados

Fuentes del caso descartaron que los ladrones pertenezcan a la banda del Millón, conocida por sus violentos atracos en San Isidro. “Creemos que fue un robo al voleo. Por el modus operandi no se trató de otro golpe de la banda del Millón”, afirmaron.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.