Repatriaron el cuerpo de Narela Barreto, la joven argentina hallada muerta en Los Ángeles

A casi un mes del hallazgo del cuerpo de Narela Barreto en Los Ángeles, sus restos fueron repatriados para que su familia le de el último adiós. La joven argentina, de 27 años, había desaparecido a fines de enero y poco después fue encontrada sin vida cerca del departamento donde vivía en la ciudad estadounidense. Hasta el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre el motivo de su muerte.

La repatriación se concretó tras una serie de diligencias que incluyeron actuaciones de autoridades locales, peritajes forenses y la intervención de organismos diplomáticos argentinos. Según informó la familia, el velatorio se realizó este viernes de 9 a 13 en Villegas 1094, en Remedios de Escalada. Finalizado el responso, los restos fueron trasladados al Cementerio de Lomas de Zamora para su inhumación.

Barreto era oriunda de la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora, donde manejaba un kiosco familiar. Era traductora de inglés y hace aproximadamente dos años se había mudado a Estados Unidos.

Vivía sola en un departamento en el centro de la ciudad californiana y trabajaba como mesera. En el último tiempo había conseguido otro empleo, del que no dio mayores detalles, aunque sus allegados sabían que cumplía el turno nocturno.

Narela Barreto, la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles y encontraron muerta Captura web

A fines de enero, la joven dejó de contestar los mensajes de allegados, familiares y amigos. El 23 de ese mes, su entorno formalizó la denuncia por averiguación de paradero. En paralelo, emprendieron una campaña en redes sociales para intentar obtener información y sus amigos que residen en Los Ángeles pegaron carteles en el barrio donde vivía.

El hallazgo se produjo menos de una semana después. Su padre, que había viajado a Los Ángeles tras perder contacto con ella, fue notificado de la muerte al aterrizar en el país. Según relató su hermano Santiago, Narela fue encontrada en la vía pública, a cinco cuadras de su departamento.

El padre de Barreto permaneció en el país para encargarse personalmente de los trámites y procurar mantener contacto con los investigadores. El principal obstáculo fue el costo de la repatriación, estimado en 9000 dólares, según la familia. Para afrontarlo, impulsaron una colecta solidaria, que les permitió cubrir los gastos y avanzar con el traslado.

El mensaje de Santiago, hermano de Narela Barreto Captura

Horas antes del velatorio, su hermano Santiago dejó un sentido mensaje en sus redes sociales sobre el dolor que le provocaba decir adiós. “No estoy preparado para despedirte, no puedo, me niego a que esta sea la última vez. No puedo más, me duele el alma. Trato de ser fuerte por mamá, papá, abu, todos, pero no puedo. Perdí a mi mejor amiga, a la única persona que me entendía más allá de todo”, escribió en Instagram.

Luego detalló la importancia que tuvo su hermana para que él se convierta en la persona que es hoy. “Siempre con sus charlas me calmaba, me motivaba a ser mejor hombre. Gran parte de lo que soy hoy es por vos. Ayudame a soportar tanto dolor. Siento que se me va a salir el corazón. Lloro en soledad. Si cada lágrima refleja el amor hacia otra persona, entonces mi llanto va a ser eterno. Te voy a amar por y para siempre”, concluyó.

La causa continúa abierta y bajo análisis para determinar con precisión cuáles fueron las circunstancias de la muerte, un aspecto sobre el que aún no hubo definiciones oficiales.