Al borde de la tragedia: participó del Mundial de lanzamiento de Carretillas y la tiró contra el público

Las más insólitas prácticas se pueden encontrar en las redes sociales y, más aún, si se tratan de actividades o fiestas regionales de España. Una de ellas es el lanzamiento de carretilla que se realiza en Teruel, una ciudad de Aragón. Sumado a esto, los vecinos organizaron un Mundial de esta disciplina; sin embargo, en un video que se difundió en Twitter, lo que parecía divertido, casi termina en catástrofe.

Hace once años los vecinos del municipio de Cascante del Río crearon el Mundial de lanzamiento de Carretillas y desde aquel momento se celebra todos los años. En esta disciplina, considerada deporte local, consiste en que el participante arroje el objeto al grito de “¡Carretillo va!” para que luego se calcule quién logró la distancia más larga.

Participó del Mundial de lanzamiento de Carretillas y la tiró contra el público

No obstante, lo curioso fue lo ocurrido este año en un video difundido por Twitter. José Javier Armero, secretario general, compartió un fragmento que, en principio, parece divertido, pero cuando se logra divisar a dónde se dirige la carretilla, genera pánico.

En el video se aprecia a un joven participante en una estrecha calle de Teruel, que hace el gesto técnico del lanzamiento de bala para arrojar su carretilla verde lo más lejos posible.

Los vecinos, a los costados, veían atentamente el desempeño del lanzador, pero en vez de que la carretilla se fuera a lo largo de la calle, el objeto contundente se desvió para el lugar del público y se escucharon gritos. “¿A quién le ha dado?”, preguntó una mujer ubicada cerca del filmador.

Por suerte, los vecinos lograron esquivarlos y, al parecer, todos salieron ilesos de lo que pudo haber sido una catástrofe. Al ver su tiro fallido, el lanzador se acercó corriendo al lugar para constatar de que nadie estuviera lastimado.

“Me ha llegado por varios grupos este vídeo del Campeonato del Mundo de lanzamiento de carretillas, en Cascante del Río, Teruel”, manifestó el secretario y concluyó: “No sé aun si es válido el lanzamiento o tendrá que repetirlo…”, en referencia a la dirección que tomó la carretilla.

“No hay mayor acto de patriotismo que revisar las tradiciones peligrosas o que no aportan unos valores actualizados. Eso le cae a alguien y lo deja tronchado. Esta vez solo tuvimos que lamentar la pérdida de un altavoz”, respondió Alejo al tuit.

Javier, quien se presentó como un juez del certamen, explicó lo sucedido con este lanzamiento de carretilla: “Como medidor me gustaría aclarar que el lanzamiento se decretó nulo debido a que al desviarse lateralmente no es posible medirlo”.

Sin embargo, otros usuarios se tomaron el video en gracia y aportaron su cuota de humor: “Madre mía, a este paso nos extinguiremos pronto”, “No entiendo como no dominamos el universo”, “¿Qué dice el VAR? Yo por mi parte pienso que toca balón”, “Dudan entre pedir el VAR o un cura”, “Deportes de riesgo (para el público)”, “Ya sabemos por qué Teruel no existe... con este tipo de entretenimientos se fueron autoexterminando”, “El año que viene se juega con carretillo nuevo. Ese me parece que se ha abollado”.