Aplicaciones de citas a la carta: afinidades por fe, alimentación, profesión y estilo de vida antes del match

¿Buscas pareja según tu fe, dieta o nivel profesional? Encontrar a alguien a partir de estos criterios dejó de ser una idea excéntrica. Ya existen aplicaciones de citas que proponen filtrar afinidades incluso antes de comenzar la búsqueda.

Aunque se pueden descargar en el país, muchas apps de citas ultrasegmentadas circulan por fuera del radar argentino. El amor a la carta ya existe, pero acá casi nadie lo busca.

En un ecosistema dominado por Tinder y Bumble, donde el “match” amplio y veloz todavía organiza la experiencia local, crece en otros países un modelo opuesto. Se trata de aplicaciones de nicho que reducen de entrada el universo posible y filtran por afinidades previas: religión, identidad cultural, estilo de vida o capital simbólico. La promesa no pasa por conocer más personas, sino por evitar negociaciones posteriores.

Estas plataformas no buscan masividad. Al contrario, apuestan a la hipersegmentación como valor. En mercados como Estados Unidos o Europa, el modelo gana usuarios que prefieren menos coincidencias y más compatibilidad. En la Argentina, en cambio, el fenómeno todavía no tiene reconocimiento. La mayoría de estas apps se pueden descargar sin restricciones, pero casi nadie sabe que existen y su uso local resulta casi inactivo. La distancia no es técnica, sino cultural.

Un análisis global muestra que la descarga de aplicaciones de citas sigue activa a escala mundial. Según un informe de AppTweak, las 500 apps de citas más descargadas aumentaron sus instalaciones en conjunto un 4,1% en 2025 y Tinder lideró con 63,7 millones de descargas globales. El reporte también señala una búsqueda creciente de experiencias más intencionales, pensadas para reducir la fatiga del swipe, el gesto de deslizar el dedo sobre la pantalla para decidir si le das me gusta o no a un perfil.

En ese contexto, estas son algunas de las apps de citas que hoy son parte del mercado global, todas disponibles en la Argentina y, en su mayoría, desconocidas.

1. Salt: la fe antes del swipe

Salt es una aplicación de citas orientada a cristianos que buscan pareja con valores religiosos compartidos. Fue desarrollada por SALT Group Ltd, una compañía enfocada en vínculos dentro de comunidades de fe.

La aplicación SALT ya tiene presencia en más de 40 países (Foto: captura de pantalla)

Según datos difundidos por la propia plataforma, cuenta con más de un millón de usuarios y presencia en más de 40 países. En Google Play, Salt supera el millón de descargas y tiene una calificación promedio de 4,1 estrellas, con más de 13.500 opiniones. En App Store, alcanza 4,7 estrellas, con menos reseñas.

Al abrir la app, antes de ver perfiles, aparece una frase breve vinculada a la fe cristiana que funciona como umbral simbólico y desaparece en segundos. Luego, la plataforma pide aceptar un código de valores que promueve interacciones honestas y respetuosas: “Como cristianos, cada interacción que tenemos es una oportunidad para reflejar el amor que ÉL nos ha mostrado, ya sea de forma digital o en persona”.

Aplicación de citas SALT (Foto: captura de pantalla)

La construcción del perfil refuerza ese eje; una de las primeras preguntas al entrar en la aplicación es cómo el usuario vive la fe en la cotidianidad. En los perfiles, la referencia religiosa convive con datos clásicos como edad, ubicación e intereses, pero ocupa un lugar central en la narrativa personal. El sistema de swipe se mantiene, aunque el contenido redefine qué se pone en juego al elegir.

Pregunta inicial en la aplicación de citas Salt (Foto: captura de pantalla)

La estética es sobria, con colores suaves y navegación simple. No hay iconografía religiosa dominante ni símbolos explícitos. Salt replica la estructura de una app de citas tradicional; la diferencia está en el orden de prioridades: antes de la foto, aparece la fe.

2. JSwipe: identidad cultural antes que geografía

JSwipe nació en 2014, creada por David Yarus y otros socios bajo la empresa Smooch Labs. Se presentó como una app de citas para solteros judíos, inspirada en la mecánica de Tinder, pero centrada en la identidad cultural.

Tras un conflicto legal con JDate, fue adquirida por Spark Networks, grupo especializado en plataformas de citas por afinidad. Tiene fuerte presencia en Estados Unidos, Israel y comunidades judías de Europa, y se puede descargar en la Argentina, aunque no hay datos de una comunidad local visible.

Desde el registro, JSwipe pregunta cómo se identifica el usuario dentro del judaísmo (ortodoxo, tradicional, conservador, entre otras) y si mantiene una dieta kosher. Esa información funciona como filtro estructural, no como dato accesorio.

La aplicación pregunta al inicio tu identidad judía: ortodoxo, tradicional, conservador, entre otras (Foto: captura de pantalla)

Una vez completados esos pasos, la experiencia se vuelve familiar. Fotos en primer plano, swipe lateral y perfiles con intereses culturales y personales. Visualmente, no hay símbolos religiosos ni referencias explícitas.

En Google Play, JSwipe registra más de 500.000 descargas, con una calificación de 3,4 estrellas y 7.650 opiniones. En App Store, el puntaje sube a 4,1 estrellas, con menos de un centenar de reseñas.

En la aplicación, la religión funciona como un dato de pertenencia y selección, no como un relato espiritual ni una consigna emocional.

3. Veggly: cuando la dieta define el vínculo

Veggly es una app de citas pensada para veganos y vegetarianos que surgió como respuesta a un conflicto cotidiano: las tensiones en torno a la alimentación y la ética animal.

Durante el registro, la app pregunta de forma directa por la dieta y el estilo de vida. Esa información queda visible en el perfil desde el inicio y ordena toda la experiencia. Solo aparecen perfiles con afinidad alimentaria, lo que elimina una futura negociación en la cita.

Aplicación de citas Veggly (Foto: captura de pantalla)

La interfaz replica el formato clásico del swipe. El diferencial está en los filtros previos y en la centralidad de la dieta como identidad. La estética utiliza verdes y blancos asociados al bienestar y la naturaleza.

En Google Play, Veggly supera las 500.000 descargas, con una calificación de 4,4 estrellas y más de 18.700 opiniones. En App Store, alcanza 4,5 estrellas.

En una entrevista con LA NACION, Alex Felipelli, fundador y CEO de Veggly, contó que la plataforma supera hoy los 1,5 millones de usuarios a nivel global, con mayor presencia en Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Alemania y otros países de Europa occidental. En América Latina, registra descargas orgánicas desde Argentina, México, Chile y Colombia, aunque en volúmenes todavía bajos. “La cultura cambia primero, luego el mercado alcanza masa crítica y recién después las plataformas de nicho despegan”, explicó.

Aplicación Veggly para veganos y vegetarianos (Foto: captura de pantalla)

En ese sentido, afirmó que en países como la Argentina el desafío no es técnico, sino de escala. “Si le preguntás a una persona vegana o vegetariana soltera, posiblemente use o haya usado Veggly. El punto es que el mercado todavía es pequeño”, agregó. Para definir su propuesta dentro del ecosistema de citas digitales, lo resumió: “Es la app donde no hace falta explicar ni negociar valores; todo empieza desde lo que realmente importa”. Veggly no funciona como una app militante; la dieta no es una bandera, sino una condición de entrada.

4. The League: citas bajo evaluación

The League se lanzó en 2015 y fue creada por Amanda Bradford. Desde su origen, se posicionó como una app exclusiva para profesionales de alto rendimiento. En 2022 fue adquirida por Match Group.

Aplicación de citas The League (Foto: captura de pantalla)

A diferencia de otras plataformas, el ingreso no es inmediato. El usuario presenta una solicitud y espera aprobación. El proceso prioriza trayectoria laboral, nivel educativo e industria.

La app ofrece opciones pagas para acelerar la revisión del perfil. Una vez aceptado, el diseño se asemeja al de una app tradicional, pero con información profesional destacada: universidad, puesto y empresa ocupan un lugar central.

Verificación del perfil en la aplicación The League (Foto: captura de pantalla)

La estética es sobria y elegante, con tipografías refinadas y una paleta oscura que remite más a una marca prémium que a una app de citas.

En Google Play, The League supera el millón de descargas, aunque tiene una calificación relativamente baja: 2 estrellas, con más de 6.400 opiniones. En App Store, el puntaje sube a 4,2 estrellas, con pocas reseñas.

Armar el perfil en The league (Foto: captura de pantalla)

No es solo una app para ricos, sino una plataforma que jerarquiza el capital educativo y profesional como filtro inicial.

Otras apps que existen, pero casi nadie conoce

El universo de las citas hipersegmentadas incluye propuestas aún más específicas. FarmersOnly conecta a solteros rurales y amantes de la vida de campo. DateFit apunta a personas vinculadas al fitness y el entrenamiento. Outdoor Dating reúne a usuarios que priorizan actividades al aire libre.

Aplicaciones de citas de nicho (Foto: captura de pantalla)

¿Tendencia global o rareza local?

Las apps de citas de nicho crecen allí donde la identidad funciona como punto de partida. En la Argentina, el modelo todavía no encuentra masa crítica. Las plataformas existen, pero circulan fuera del radar.

En un mercado acostumbrado al match amplio, el amor ultrasegmentado sigue siendo más una curiosidad que una práctica. Por ahora, el amor a la carta está disponible. Falta que alguien lo pida.