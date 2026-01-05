Cerro Huemul: dónde son los incendios cerca de El Chaltén

Las llamas avanzan sobre la vegetación nativa en el sector norte del Parque Nacional Los Glaciares y obligan a un despliegue de emergencia para contener el desastre ambiental. El fuego afecta una zona de difícil acceso frecuentada por caminantes y demanda la intervención urgente de brigadistas y aeronaves hidrantes para evitar la propagación hacia áreas críticas.

Dónde son los incendios cerca de El Chaltén

La Intendencia del parque ubica el inicio del fuego en la zona del cerro Huemul, en las cercanías de la tirolesa del río Túnel inferior. La topografía del terreno presenta dificultades para el acceso terrestre y el recorrido completo del perímetro.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares precisaron sobre la situación geográfica y el avance de las llamas: “Por la dificultad de la topografía, no se ha podido aún recorrer el perímetro total del incendio, aunque, tomando como base las imágenes satelitales de NASA Firms, se estima que la superficie quemada hasta el momento sería de unas 340 hectáreas, compuestas de pastizales, arbustos y matorrales”.

Imágenes del domingo por la noche en el Cerro Huemul facebook PNLG

La logística de evacuación y cierre de senderos

La prioridad del operativo recae en la seguridad de los excursionistas que recorrían la zona. La empresa Solo Patagonia, concesionaria de la navegación en el lago Viedma, facilitó embarcaciones para trasladar a 40 personas varadas en el Campamento Bahía de los Témpanos hacia el puerto de Bahía Túnel. Fuentes de la compañía confirmaron su asistencia a la Administración de Parques Nacionales con dos naves para el movimiento de personal y logística.

El incendio en el Cerro Huemul comenzó el domingo por la tarde facebook PNLG

Un guardaparque de la seccional Zona Norte viajó hasta Bahía de los Témpanos para pernoctar allí y organizar la salida de los turistas desde ese punto remoto, situado a 20 kilómetros de El Chaltén. En paralelo, un guía de montaña y un voluntario de la Comisión de Auxilio avisaron a quienes permanecían en el refugio de Paso del Viento y en el campamento de Laguna Toro para que emprendieran el regreso. Las autoridades ordenaron el cierre preventivo del circuito de trekking conocido como “La Vuelta del Huemul”, una caminata de alta exigencia que ofrece vistas del glaciar Viedma.

El despliegue de brigadistas y medios aéreos

El combate contra el fuego involucra a organismos nacionales y provinciales. Un avión hidrante del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) despegó desde el aeropuerto internacional de El Calafate para sumarse a las tareas de extinción. En el terreno trabajan 22 brigadistas de la administración de parques, el Consejo Agrario Provincial (CAP) y Gendarmería Nacional con herramientas manuales y equipos de agua.

Brigadistas del ICE, Gendarermía y el CAP, rumbo al Cerro Huemul tras el incendio facebook PNL

La infraestructura local resulta clave para la operación aérea. Personal del Aeroclub de El Chaltén gestiona el sistema de recarga de agua en su predio para abastecer al vehículo aéreo. Las condiciones meteorológicas y los vientos generan preocupación sobre el comportamiento del incendio. Ante el requerimiento de las autoridades, un avión Cessna 182 JBY del Aeroclub Lago Argentino realizará un sobrevuelo en la zona afectada para recabar información precisa sobre la magnitud del desastre.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Mariela Arias.