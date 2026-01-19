La justicia de Brasil ordenó este fin de semana la colocación de una tobillera electrónica a la ciudadana argentina Agostina Páez. Los agentes de la 11ª Comisaría de Rocinha iniciaron una investigación por actos discriminatorios en la zona de Ipanema. La mujer de 29 años reside actualmente bajo una prohibición de salida del territorio nacional.

¿Qué pasó con la abogada argentina que quedó detenida en Río de Janeiro por hacer gestos racistas?

La profesional santiagueña cumple una medida de libertad vigilada tras la denuncia de empleados de un local gastronómico. El video del incidente mostró a la abogada mientras emuló los gestos de un animal frente a los trabajadores del lugar. La policía local confiscó el pasaporte de la argentina para asegurar su presencia en el país.

Las ofensas a los brasileños de una argentina en Río de Janeiro

La legislación local califica el hecho como injuria racial y prevé el cumplimiento de la pena en una cárcel común. El juzgado interviniente negó la posibilidad de una excarcelación bajo fianza debido a la gravedad de los cargos. Páez permanece en la ciudad carioca a la espera de nuevas citaciones judiciales. Su abogado defensor solicitó el registro de las cámaras internas para analizar el comportamiento del personal del boliche.

Cómo fue el incidente que acabó con la detención de la argentina

El hecho ocurrió el miércoles de la semana pasada durante una salida de la profesional con sus amigas. La discusión comenzó al momento de abonar la cuenta del consumo en el boliche. Páez denunció un intento de estafa por parte de los encargados del comercio.

La mujer afirmó al medio digital Info del Estero que los empleados burlaron su reclamo de forma constante. La abogada sostuvo que el personal del local realizó gestos obscenos y grabaciones para hostigarla antes de su reacción. Las filmaciones del comercio captaron a la turista argentina mientras ejecutó movimientos similares a los de un mono.

El delito de injuria racial en Brasil contempla penas de hasta cinco años de prisión sin beneficio de fianza (Foto: Redes Sociales)

El trabajador declaró ante los oficiales que la acusada lo insultó con términos despectivos sobre su color de piel. La normativa de Brasil equipara actualmente estas conductas al delito de racismo de forma plena.

Consecuencias profesionales y repercusión en plataformas digitales

La difusión de las imágenes en la cadena O’Globo provocó un impacto inmediato en la actividad laboral de la joven. Una agencia de viajes que trabajó con la profesional emitió un comunicado de repudio absoluto este domingo.

La firma decidió la baja definitiva de todo el contenido publicitario donde participó la santiagueña. Páez eliminó sus perfiles en las redes sociales Instagram y TikTok a causa de los ataques recibidos. La implicada manifestó un estado de angustia y temor por su integridad física en la vía pública.

Agostina Páez permanece bajo la jurisdicción de la 11ª Comisaría de Rocinha con prohibición de salida del país

La policía notificó la apertura de la causa mediante un mensaje en la aplicación WhatsApp el sábado pasado. La oficina consular en Río de Janeiro confirmó que brindará apoyo para garantizar los derechos procesales de la ciudadana argentina.

El contexto familiar de la familia Páez en Santiago del Estero

El apellido de la imputada mantiene una fuerte presencia en la prensa de su provincia por situaciones judiciales previas de su padre. Mariano Páez cumplió una detención de varias semanas tras una denuncia de violencia de género durante el año pasado.

El caso tomó relevancia pública cuando la abogada Budán relató los hechos en el programa de streaming La Mañana de Info. El empresario santiagueño también protagonizó un siniestro vial con su vehículo BMW en el centro de la capital poco después de recuperar su libertad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.