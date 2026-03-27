Luis Caputo dijo que hay récord de consumo y exportaciones; Irán permite el paso de barcos españoles por Ormuz

El Ministro de Economía dijo que hay récord de actividad, consumo y exportaciones. Luis Caputo aseguró que “los datos dicen exactamente lo opuesto de lo que se dice en los medios. Roza lo absurdo porque están instalando que estamos en una de las peores semanas del gobierno cuando estamos en récords”, afirmó el funcionario. Además, dijo que “si el Banco Central no comprara US$100 millones por día, el dólar estaría a $1100”.

El piloto al que le facturaron el viaje desde Punta del Este contradijo la versión de Adorni. Agustín Issin Hansen declaró como testigo durante cuatro horas en Comodoro Py. Aportó documentación y dijo que a la reserva y al vuelo los pagó Marcelo Grandio, el periodista amigo del Jefe de Gabinete que tiene contrato con la Televisión Pública. Adorni había afirmado que el viaje lo pagó él.

El Gobierno envió al Congreso la “Ley de Hojarascas”. Se trata del proyecto que impulsa el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, desde 2024, que busca suprimir reglamentaciones obsoletas. Está orientado a la derogación de 70 normas consideradas superfluas o incompatibles con los principios constitucionales vigentes.

Irán permite el paso de barcos españoles por Ormuz por la postura de Pedro Sánchez. Teherán reconoció el “compromiso con el derecho internacional” del gobierno español, que rechazó la ofensiva bélica de Estados Unidos e Israel, y decidió permitir a los barcos de bandera española el cruce del estrecho de Ormuz en el Golfo Pérsico. Irán mantiene cerrado el cruce por donde circula el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

Colapinto terminó en el puesto 17 en la segunda práctica del Gran Premio de Japón. En la primera se había ubicado en el 16.º lugar. La actividad en Suzuka retoma esta noche a las 23:30 hora argentina con la tercera práctica. La clasificación, mañana a las 3 de la madrugada; y la carrera en el circuito de 53 vueltas, el domingo a las 2.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

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