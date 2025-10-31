Premios ADEPA a la excelencia periodística. Por undécimo año consecutivo, LA NACION es el medio con más distinciones

Se destacó como ganador en nueve categorías de las 22 del certamen; además, obtuvo nueve segundas posiciones y cuatro menciones especiales

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) dio a conocer a los ganadores en las 22 categorías que conforman la 36ª edición del certamen anual Premios ADEPA al Periodismo. Por undécimo año consecutivo, LA NACION fue el medio que más distinciones ganó: sumó nueve primeros puestos, nueve segundas posiciones y cuatro menciones especiales.

La ceremonia de entrega se realizará el 10 de diciembre próximo, a las 11 en el Auditorio Monseñor Derisi de la Universidad Católica Argentina.

Los periodistas de LA NACION fueron premiados por ADEPA en las siguientes categorías:

Categoría Libertad de Prensa. Premio ADEPA/Clarín

Primer premio: Gail Scriven. El galardón fue compartido con John Reichertz (ConverCom)

Trabajos: Entre la resistencia y la rendición: la encrucijada de los medios ante el huracán Trump y El “Trump antes de Trump” que le da lecciones sobre cómo acorralar a la prensa independiente

Categoría Solidaridad Social. Premio ADEPA/LA NACION

Segundo premio: Alejandro Horvat

Trabajo: 16 millones de toneladas. Así trabaja la organización que intenta rescatar los alimentos que terminan en la basura

Categoría Periodismo Político. Premio ADEPA

Segundo premio: Delfina Celichini

Trabajo: Elecciones en Formosa: radiografía de Las Lomitas, el bastión libertario que se rebeló al poder de Insfrán

Categoría Ecología y Medio Ambiente. Premio ADEPA/La Nueva (Bahía Blanca)

Primer premio: Florencia Coelho

Trabajo: Loica pampeana Cómo la ganadería sustentable y la energía eólica responsable podrían salvarla de su extinción

Segundo premio: Matías Avramow

Trabajo: ¿Estamos a salvo? ¿Cuáles son las zonas pobladas más expuestas a incendios en la Argentina?

Categoría Fotografía. Premio ADEPA

Primer premio: Sebastián Salguero

Trabajos: José ‘Maligno’ Torres, un olímpico en París 2024 que corre riesgos con las piruetas del BMX freestyle: “Dicen que estamos locos, pero no tengo miedo” y “Mamás del Neonatal”: las 13 mujeres que luchan para conseguir justicia por sus bebés

José "Maligno" Torres, atleta argentino que se clasificó para los Juegos Olímpicos de París 2024 en BMX freestyle Sebastián Salguero

Segundo premio: Hernán Zenteno

Trabajos: Aislado, un gaucho se niega a evacuar para no dejar a sus perros y Olar polar. La odisea de rescatar a un camionero varado en la nieve por más de 30 horas

Operación Patagonia Profunda Hernan Zenteno - LA NACION

Categoría Artes y espectáculos. Premio ADEPA

Primer premio: Valeria Agis

Trabajo: La historia jamás contada del disco debut de Soda Stereo y el hombre que fue la clave del éxito

Segundo premio: Sebastián Espósito

Trabajo: El cantante de la banda que teloneó a Callejeros, testigo desde adentro del horror

Mención especial: Constanza Bertolini

Trabajo: Ludmila Pagliero: “Jamás hubiera podido imaginar la historia que viví: estoy completa”

Categoría Educación. Premio ADEPA/Academia Nacional de Educación

Mención especial: Jesús Allende

Trabajo: “Mi papá es carnicero y mi mamá, niñera”. Las universidades del peronismo: atraen muchos nuevos alumnos, pero egresan pocos

Categoría Cultura e Historia. Premio ADEPA/El Liberal (Santiago del Estero)

Mención especial: Germán Willie

Trabajo: “Nunca dejó de ser un nazi”. La historia desconocida detrás de la detención de Erich Priebke: un pintor belga y una confesión inesperada

Categoría Economía. Premio ADEPA/La Voz del Interior (Córdoba)

Primer premio: Diego Cabot

Trabajo: Escenas insólitas y millones de dólares tirados en la abandonada autopista Perón

Segundo premio: Miguel Bevacqua y Belkis Martínez

Trabajo: Cifras monumentales. El dólar soja de Sergio Massa solo le devolvió un 2,83% al campo… ¿cuál fue el destino del resto de los fondos recaudados?

Categoría Deporte. Premio ADEPA/Diario Huarpe (San Juan)

Primer premio: Vanesa Valenti

Trabajo: “Lo silencié mucho tiempo”. La medallista olímpica Eugenia Bosco denunció que su exentrenador abusó de ella cuando era adolescente

Segundo premio: Sebastián Torok

Trabajo: Novak Djokovic. ¿Qué me hace frágil?

Categoría Periodismo Judicial. Premio ADEPA/Corte Suprema de Justicia de la Nación

Segundo premio: Pablo Fernández Blanco y Florencia Rodríguez Altube

Trabajo: Documentos oficiales: la Argentina enfrenta 236 demandas fuera del país por más de US$27.000 millones

Categoría Periodismo Científico. Premio ADEPA

Segundo premio: Matías Avramow

Trabajo: ¿Zona de riesgo? El impacto del cambio climático en la tragedia de Bahía Blanca y las proyecciones para la Argentina

Categoría Cobertura Multimedia, Infografías y periodismo visual. Premio ADEPA/Infobae

Primer premio: Nicolás Cassese

Trabajo: SOS animales argentinos, especies amenazadas

Categoría Niñez y Adolescencia. Premio ADEPA

Primer premio: Lorena Oliva

Trabajo: “Esa no soy yo” Desnudadas con IA: el abuso al que le temen las adolescentes y nadie sabe cómo sancionar

Mención especial: Jazmín Lell

Trabajo: Estudiantes marplatenses armaron una app para prevenir el suicidio: “Nos motiva salvar vidas”

Categoría Política Internacional. Premio ADEPA

Primer premio: Elisabetta Piqué

Trabajo: Así se vive en el enclave gobernado por el grupo islamista que busca el poder total en Siria

Más reconocimientos

El Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio internacional que reúne a las redacciones más prestigiosas de la región, premió a los mejores trabajos publicados durante 2024. En la ceremonia realizada en Miami, LA NACION fue el medio más reconocido: recibió tres de las cuatro distinciones entregadas, al imponerse en las categorías Propuesta Editorial Innovadora, Periodismo de Tecnología y Nuevas Narrativas.

Además, el diario obtuvo el primer premio global por el uso de Inteligencia Artificial en la Redacción, otorgado por la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA). La distinción se enmarcó en un certamen internacional que reunió 674 candidaturas de cinco regiones —América, Europa, Asia del Sur, Asia Pacífico y África— y volvió a posicionar a LA NACION a la vanguardia de la innovación periodística a nivel mundial.