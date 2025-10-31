Premios ADEPA a la excelencia periodística. Por undécimo año consecutivo, LA NACION es el medio con más distinciones

Se destacó como ganador en nueve categorías de las 22 del certamen; además, obtuvo nueve segundas posiciones y cuatro menciones especiales
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) dio a conocer a los ganadores en las 22 categorías que conforman la 36ª edición del certamen anual Premios ADEPA al Periodismo. Por undécimo año consecutivo, LA NACION fue el medio que más distinciones ganó: sumó nueve primeros puestos, nueve segundas posiciones y cuatro menciones especiales.
La ceremonia de entrega se realizará el 10 de diciembre próximo, a las 11 en el Auditorio Monseñor Derisi de la Universidad Católica Argentina.
Los periodistas de LA NACION fueron premiados por ADEPA en las siguientes categorías:
Categoría Libertad de Prensa. Premio ADEPA/Clarín
Primer premio: Gail Scriven. El galardón fue compartido con John Reichertz (ConverCom)
Trabajos: Entre la resistencia y la rendición: la encrucijada de los medios ante el huracán Trump y El “Trump antes de Trump” que le da lecciones sobre cómo acorralar a la prensa independiente
Categoría Solidaridad Social. Premio ADEPA/LA NACION
Segundo premio: Alejandro Horvat
Trabajo: 16 millones de toneladas. Así trabaja la organización que intenta rescatar los alimentos que terminan en la basura
Categoría Periodismo Político. Premio ADEPA
Segundo premio: Delfina Celichini
Trabajo: Elecciones en Formosa: radiografía de Las Lomitas, el bastión libertario que se rebeló al poder de Insfrán
Categoría Ecología y Medio Ambiente. Premio ADEPA/La Nueva (Bahía Blanca)
Primer premio: Florencia Coelho
Trabajo: Loica pampeana Cómo la ganadería sustentable y la energía eólica responsable podrían salvarla de su extinción
Segundo premio: Matías Avramow
Trabajo: ¿Estamos a salvo? ¿Cuáles son las zonas pobladas más expuestas a incendios en la Argentina?
Categoría Fotografía. Premio ADEPA
Primer premio: Sebastián Salguero
Trabajos: José ‘Maligno’ Torres, un olímpico en París 2024 que corre riesgos con las piruetas del BMX freestyle: “Dicen que estamos locos, pero no tengo miedo” y “Mamás del Neonatal”: las 13 mujeres que luchan para conseguir justicia por sus bebés
Segundo premio: Hernán Zenteno
Trabajos: Aislado, un gaucho se niega a evacuar para no dejar a sus perros y Olar polar. La odisea de rescatar a un camionero varado en la nieve por más de 30 horas
Categoría Artes y espectáculos. Premio ADEPA
Primer premio: Valeria Agis
Trabajo: La historia jamás contada del disco debut de Soda Stereo y el hombre que fue la clave del éxito
Segundo premio: Sebastián Espósito
Trabajo: El cantante de la banda que teloneó a Callejeros, testigo desde adentro del horror
Mención especial: Constanza Bertolini
Trabajo: Ludmila Pagliero: “Jamás hubiera podido imaginar la historia que viví: estoy completa”
Categoría Educación. Premio ADEPA/Academia Nacional de Educación
Mención especial: Jesús Allende
Trabajo: “Mi papá es carnicero y mi mamá, niñera”. Las universidades del peronismo: atraen muchos nuevos alumnos, pero egresan pocos
Categoría Cultura e Historia. Premio ADEPA/El Liberal (Santiago del Estero)
Mención especial: Germán Willie
Trabajo: “Nunca dejó de ser un nazi”. La historia desconocida detrás de la detención de Erich Priebke: un pintor belga y una confesión inesperada
Categoría Economía. Premio ADEPA/La Voz del Interior (Córdoba)
Primer premio: Diego Cabot
Trabajo: Escenas insólitas y millones de dólares tirados en la abandonada autopista Perón
Segundo premio: Miguel Bevacqua y Belkis Martínez
Trabajo: Cifras monumentales. El dólar soja de Sergio Massa solo le devolvió un 2,83% al campo… ¿cuál fue el destino del resto de los fondos recaudados?
Categoría Deporte. Premio ADEPA/Diario Huarpe (San Juan)
Primer premio: Vanesa Valenti
Trabajo: “Lo silencié mucho tiempo”. La medallista olímpica Eugenia Bosco denunció que su exentrenador abusó de ella cuando era adolescente
Segundo premio: Sebastián Torok
Trabajo: Novak Djokovic. ¿Qué me hace frágil?
Categoría Periodismo Judicial. Premio ADEPA/Corte Suprema de Justicia de la Nación
Segundo premio: Pablo Fernández Blanco y Florencia Rodríguez Altube
Trabajo: Documentos oficiales: la Argentina enfrenta 236 demandas fuera del país por más de US$27.000 millones
Categoría Periodismo Científico. Premio ADEPA
Segundo premio: Matías Avramow
Trabajo: ¿Zona de riesgo? El impacto del cambio climático en la tragedia de Bahía Blanca y las proyecciones para la Argentina
Categoría Cobertura Multimedia, Infografías y periodismo visual. Premio ADEPA/Infobae
Primer premio: Nicolás Cassese
Trabajo: SOS animales argentinos, especies amenazadas
Categoría Niñez y Adolescencia. Premio ADEPA
Primer premio: Lorena Oliva
Trabajo: “Esa no soy yo” Desnudadas con IA: el abuso al que le temen las adolescentes y nadie sabe cómo sancionar
Mención especial: Jazmín Lell
Trabajo: Estudiantes marplatenses armaron una app para prevenir el suicidio: “Nos motiva salvar vidas”
Categoría Política Internacional. Premio ADEPA
Primer premio: Elisabetta Piqué
Trabajo: Así se vive en el enclave gobernado por el grupo islamista que busca el poder total en Siria
Más reconocimientos
El Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio internacional que reúne a las redacciones más prestigiosas de la región, premió a los mejores trabajos publicados durante 2024. En la ceremonia realizada en Miami, LA NACION fue el medio más reconocido: recibió tres de las cuatro distinciones entregadas, al imponerse en las categorías Propuesta Editorial Innovadora, Periodismo de Tecnología y Nuevas Narrativas.
Además, el diario obtuvo el primer premio global por el uso de Inteligencia Artificial en la Redacción, otorgado por la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA). La distinción se enmarcó en un certamen internacional que reunió 674 candidaturas de cinco regiones —América, Europa, Asia del Sur, Asia Pacífico y África— y volvió a posicionar a LA NACION a la vanguardia de la innovación periodística a nivel mundial.
