Habló Matías Morla, abogado del padre de Bastián, tras la imputación: “Me parece una pena excesiva”

El accidente entre un vehículo UTV y una camioneta Amarok ocurrido en Pinamar que dejó a Bastián en un estado muy delicado, sigue generando nuevas hipótesis. Este lunes en comunicación LN+, Matías Morla, abogado defensor de Maximiliano Jerez, el padre del menor de ocho años que se encuentra internado, sostuvo que la pena que recae sobre su defendido “es muy excesiva”.

Matias Morla, abogado del padre de Bastian

“Imputar al padre de Bastian de lesiones culposas me parece muy inoportuno“, manifestó Morla. ”Que le notifiquen eso justo cuando están operando a su hijo de la cabeza no me parece lo mejor", agregó.

En su testimonio, Morla resaltó dos novedades. “La buena noticia es que el niño pudo mover los ojos y los pies, como respuesta a la voz de su padre”, detalló el abogado. “Y la mala es que, en el momento del hecho, el niño probablemente perdió enfisema cerebral, cuyas consecuencias, de confirmarse, todavía no podemos calcular”.

El remordimiento y la pena natural

Consultado sobre cómo fueron los últimos días del padre de Bastián, Morla relató: “Él ya está pagando una pena natural. Entonces, agregarle una pena jurídica me parece excesivo”. “Por estas horas a Maximiliano le está costando mucho concentrarse. Aún continúa en estado de shock”.

“El remordimiento que tiene el papá de Bastian es mucho más fuerte que cualquier imputación penal”, insistió su letrado y agregó: “Por más de que lo haya llevado a upa, no tiene culpa alguna”. Según Morla, “el verdadero responsable de la situación del menor es el conductor de la Amarok”.

“Cayó como un misil”

En su intercambio con LN+, Morla graficó el accidente.

“El UTV iba a una velocidad muy baja, porque su tracción le permite avanzar en un terreno así con mucha facilidad. En cambio, la camioneta tiene que hacer fuerza, y esa fuerza la hizo saltar, generando un choque que fue de arriba hacia abajo. Es decir, la mujer del UTV no tuvo posibilidad de ver a la Amarok porque le cayó como un misil”, puntualizó el abogado.

Sobre el instante posterior al accidente, Morla subrayó que su cliente le dijo que sospecha que “iba una tercera persona arriba de la Amarok” y que “la mujer que manejaba el UTV no estaba alcoholizada porque actualmente se encuentra amamantado”.

Por último, el abogado cerró: “Con cualquier veredicto, esto no va a tener consecuencias penales. A lo sumo una probation o trabajos comunitarios”.

Qué dijo el abogado del conductor de la Amarok

Como contrapeso del testimonio de Morla, Sebastián Riglos, defensor de Manuel Molinari, el conductor de la camioneta 4x4 que impactó contra el vehículo UTV, hizo su descargo ante LN+.

“Nos llamó la atención que nosotros fuimos muy prudentes en hacer cualquier juicio de valor del accidente, sobre todo por respeto a la familia, porque además entendíamos que la Justicia venía obrando bien”, manifestó Riglos.

Sebastian Riglos, abogado de Manuel Molinari

“Hubo cosas que nos sorprendieron, porque quisieron desinformar”, siguió el letrado y ejemplificó: “No es correcto que había una tercera persona en la Amarok, como tampoco eso de que mi defendido y Brisa, su pareja, se fueron del lugar. Luego del choque ellos se quedaron auxiliando”.

Riglos desmintió versiones en LN+

En referencia al hecho, Riglos dijo: “Manuel se iba retirando del balneario al que había concurrido con su pareja y, trepando por el médano, se encuentra de frente con el UTV. Fue algo que sorprendió a todos”.

“Cuando mi cliente se enteró de la mejoría de Bastián, estalló en llanto”, concluyó Riglos.