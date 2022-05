FIFA 22 implementará una prueba del crossplay en dos modos de juego: qué consolas participarán

En las últimas horas, se dio a conocer que FIFA 22 realizará una prueba de crossplay entre consolas para algunos modos de juego. La novedad es muy esperada por los fanáticos y si funciona correctamente, podría expandirse a todos los modos online durante los próximos meses. Solo podrán participar las consolas de nueva generación.

Desde hace tiempo, el simulador de fútbol de EA Sports es líder en el mercado y mantiene una base enorme de jugadores. Con cada decisión, la empresa espera poder retener esa posición y seguir en lo más alto del rubro. Por eso, después de haber sido incluido en los juegos gratis de PS Plus, comunicó una decisión que la comunidad esperaba hace tiempo.

Según explicó EA en un comunicado, el crossplay se incorporará a FIFA 22 en un futuro cercano, pero todavía no se definió oficialmente la fecha. Tampoco se sabe hasta cuándo durará y cuánto tardará en mejorarse la nueva característica.

La mala noticia pasó por la accesibilidad de esta función. Aunque no se especificaron los motivos, el texto aclara que solo podrán acceder los jugadores de PlayStation 5, Xbox Series X|S y Stadia. De esta manera, ni la comunidad de PC ni quienes disfrutan del título en PlayStation4 y Xbox One podrán enfrentarse a usuarios de otras plataformas.

Por otra parte, hay también una cuestión importante con respecto a los modos de juego. Por el momento, el crossplay se podrá usar en Temporadas Online y Amistosos Online. Según expuso EA en el comunicado, primero se probará cómo funciona el juego cruzado en estos dos modos, para no agregar posibles problemas a toda la experiencia online. Con el correr del tiempo y el feedback que la compañía reciba de los jugadores, se va a corregir lo necesario y se espera que las próximas ediciones ya tengan esta posibilidad incluida.

Así se verá la opción para activar o desactivar el crossplay en FIFA 22 Gentileza EA

Por último, la compañía aclaró que esto es opcional y que se podrá activar o desactivar en cualquier momento. La forma de hacerlo será desde el menú principal y la opción se presentará en la esquina inferior derecha de la pantalla. De esta manera, FIFA 22 dio el primer paso para sumar una posibilidad muy esperada por los fanáticos y que se encuentra en una gran cantidad de nuevos lanzamientos.

Cómo jugar online con el crossplay activado

El comunicado de EA también responde a una serie de preguntas básicas sobre la experiencia. Por un lado, para jugar con un amigo hay que dirigirse a la opción del crossplay y desde allí buscar el usuario. Una vez que esté en la lista de amigos, se podrá jugar sin problemas.

Para el modo Temporadas Online, el proceso seguirá siendo de la misma manera. Con la opción del juego cruzado activada, solamente hay que entrar normalmente y desde allí el sistema buscará un oponente apropiado, que puede ser o no de otra consola. Tanto para Amistosos como para Temporadas se mostrará un indicador distinto si el otro jugador no usa la misma plataforma. Jugar en distintas consolas no afectará la experiencia de ninguna manera.