El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, brindó precisiones sobre el cobro de las patentes del ciclo fiscal 2026. El Ejecutivo local identificó desvíos en los montos facturados a los titulares de vehículos en el territorio porteño. Esta situación motivó una comunicación directa hacia la ciudadanía para evitar pagos que no correspondan a los valores reales.

Patentes: qué dijo Jorge Macri sobre si hay que pagarlas o no

Jorge Macri solicitó a los habitantes de la Ciudad que eviten pagar las boletas actuales del impuesto a los vehículos. El funcionario admitió fallas en el sistema de liquidación que derivaron en subas desmedidas para diversos modelos.

Jorge Macri avisó a los porteños que no paguen las patentes hasta que se corrijan las subas

Según sus declaraciones en la señal LN+, la administración trabaja en una nueva versión electrónica de las facturas que estará disponible en el transcurso de la semana. “A los vecinos: no las paguen”, enfatizó el mandatario.

Macri buscó llevar tranquilidad ante los incrementos que superaron el ciento por ciento en algunos casos. El jefe de Gobierno aclaró que las versiones impresas llegarán posteriormente solo a quienes realicen el pedido específico.

Por qué hubo errores en las boletas de patentes

La problemática surgió a partir de una falla técnica en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). El organismo utilizó una valuación fiscal diferente a la estipulada originalmente, lo cual afectó la base de cálculo del tributo.

Las nuevas facturas en formato electrónico estarán disponibles durante el transcurso de la semana

Macri reconoció el error en la liquidación y señaló que los incrementos detectados no reflejan la intención de la normativa vigente. “Hubo un error en la AGIP al utilizar una valuación diferente y algunos modelos se fueron más de un 100% arriba y ese nunca fue el espíritu de lo que se aprobó”, explicó el titular del Ejecutivo porteño.

Ante este escenario, el equipo económico de la Ciudad inició un proceso de revisión completa de las bases de datos. La intención oficial reside en corregir los montos antes de que venza el plazo para el pago de la primera cuota o el pago anual. El mandatario aseguró que el sistema informático actualizará los valores para cumplir con los parámetros legales establecidos.

El tope de inflación para los aumentos

El Gobierno porteño ratificó que ningún incremento en el gravamen automotor excederá el ritmo de los precios de la economía. Jorge Macri definió a la inflación como un límite infranqueable para la política tributaria local.

Ninguna patente podrá incrementar su valor por encima del índice de inflación anual

“El límite es claro. Ninguna patente puede aumentar por encima de la inflación”, sostuvo. Esta premisa busca proteger el bolsillo de los contribuyentes ante la volatilidad económica actual.

La administración enviará próximamente un proyecto a la Legislatura de la Ciudad para formalizar este tope por ley. El esquema de actualización tomará como referencia el índice inflacionario del año en curso para ajustar los valores de manera proporcional.

Como acción inmediata para facilitar la transición, la AGIP dispuso la prórroga de los vencimientos originales. Las fechas de pago, que iniciaban entre el 9 y el 23 de febrero, se desplazaron para permitir que los ciudadanos accedan a las liquidaciones correctas.

En algunas boletas los aumentos llegaron a ser de hasta el 150%

Según los informes técnicos de la agencia de recaudación, la actualización de valores impactó de forma dispar en el parque automotor:

Un 16% de los vehículos registrados en el distrito presenta aumentos por saltos en la alícuota.

por saltos en la alícuota. Otro 16% de los rodados percibe una reducción en el monto a pagar.

El 68% restante no experimenta variaciones significativas en su factura.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.