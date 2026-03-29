Anya Taylor-Joy revolucionó el GP de Japón con su presencia en el paddock: “Perdón, amor”

Este domingo se desarrolló el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka, por la tercera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El ganador de la carrera fue Kimi Antonelli (Mercedes) que superó a Oscar Piastri y Charles Leclerc en el podio. El argentino Franco Colapinto culminó en la 16° ubicación.

Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Japón PHILIP FONG - AFP

Al ser un evento de interés mundial no solo los pilotos fueron los protagonistas de la jornada: en los paddock y en las tribunas, diferentes celebridades disfrutaron de una carrera bajo el sol de Japón.

La presencia de estrellas del cine, televisión o redes sociales es común en los circuitos de la Fórmula 1, sea por el fanatismo hacia el deporte de las cuatro ruedas o la simpatía con alguno de los pilotos que sale a la pista.

El outfit de Anya Taylor-Joy

Una de las celebridades que se robó todos los flashes fue Anya Taylor-Joy, la actriz que desde hace unos días se encuentra en Japón por el rodaje de la película Super Mario Galaxy, la cual se estrenará, en la Argentina, el próximo 1 de abril.

Vestida con un top encorsetado de color negro, con detalles celestes, amarillos y rojos, la actriz de Gambito de Dama sumó a su look unos anteojos con un marco fino de color negro y su acreditación para permanecer dentro de la pista enroscada a su muñeca.

Anya Taylor-Joy, una de las celebridades presentes en el Gran Premio de Japón

En otra de las imágenes que se divulgaron en las redes, se observó cómo Taylor-Joy complementó su vestimenta con un pantalón largo a tono y unos tacos de color rojo.

"Perdón, amor", la disculpa de Anya Taylor-Joy a Juan Fossaroli

Para completar su participación, Anya intercambió unas breves palabras con el periodista Juan Fossaroli, quien le destacó cómo mantiene aceitado su acento argentino al ser criada en el país.

Tras agradecerle, la artista se empeñó en buscar a sus amigos para continuar su recorrido, sin antes responderle “Perdón, amor”, lo que generó una gran interacción en las plataformas digitales que subieron ese extracto.

Los protagonistas de la película Super Mario Galaxy junto a los pilotos de la escudería Ferrari

También de visita a la nación nipona para el rodaje de Super Mario Galaxy, el actor Jack Black dio el presente en el circuito de Suzuka.

Jack Black deslumbró con su humor en el circuito de Suzuka

Lejos de deslumbrar con su outfit (llevó puesto un pantalón negro y una camisa rojas, con detalles naranjas), el comediante estadounidense acaparó la atención por sus ocurrentes poses ante las cámaras, sea bailando, riéndose o contemplando el inicio de la carrera al costado de la pista.

Jack Black y Brie Larson, presentes en el Gran Premio de Japón

En compañía de los anteriormente mencionados, Brie Larson, quien interpretará a Estela en la película Super Mario Galaxy, se sumó a la comitiva que permaneció en el paddock y dentro de la pista en la previa al Gran Premio de Japón.

Anya Taylor-Joy, Jack Black, entre otras celebridades, presentes en el Gran Premio de Japón con los pilotos de la escudería Ferrari

Con cierto despojo para posar ante las cámaras, Larson, en compañía, mayoritariamente, de su compañero Jack Black disfrutó de una jornada diferente. En dos postales que aparecieron en las redes se los ve a ambos levantando sus manos, con una sonrisa de oreja a oreja, por delante de uno de los autos de competición.

Jack Black presente en el Gran Premio de Japón

El atuendo de Larson constó de una campera de cuero negra, un pantalón oscuro y unos lentes con cristales rojizos que contrastaron con el total black.

Los protagonistas de la película Super Mario Galaxy junto a los pilotos de la escudería Ferrari

Ante la presencia de estas tres celebridades que conforman parte del elenco de la película, la escudería Ferrari reunió a ellos junto a Lewis Hamilton y Charles Leclerc para una foto grupal que quedará para el recuerdo.

Chris Patt fue otra de las celebridades presentes en Japón

Otros actores y actrices que desfilaron por el circuito de Suzuka fueron Keegan-Michael Key, Charlie Day, Malcolm Marx, Jenson Button, Chris Pratt y varios más que no quisieron perderse esta fecha tan importante en el calendario de la Fórmula 1.