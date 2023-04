Grupos del Mundial Sub 20: en cuál jugará Argentina y cuál es el de la “muerte”, con Brasil

escuchar

Como si fuese un guiño del destino, la selección argentina Sub 20 tendrá la posibilidad de jugar el Mundial Sub 20 en casa. Ni más ni menos que en la tierra de los campeones del mundo, la misma en la que nacieron y forjaron sueños grandes Lionel Messi y compañía, dueños de la gloria eterna al alcanzar el título más importante del fútbol, en mayores, en diciembre pasado, en Qatar 2022. Y es un guiño, porque esta Argentina ya no tenía ni siquiera un calendario plausible de llevar a cabo en el mediano plazo: a inicio de 2023 disputó el Sudamericano Sub 20 de Cali, Colombia, justamente para quedarse con una de las plazas en juego para el Mundial de la categoría y no lo consiguió. Aquella desazón enorme, que lucía como rama seca, comenzó a florecer a modo de ilusión cuando la FIFA le quitó la sede a Indonesia por motivos extrafutbolísticos y el presidente de AFA, Claudio Tapia, primerió la jugada postulando al país.

Así, los conducidos nuevamente por Javier Mascherano (el DT renunció tras ese mal trago en Colombia y volvió a pedido de varios dirigentes, colegas y jugadores), jugarán el Mundial. El anfitrión no puede faltar, clasifica por decantación y así fue: la revancha está al alcance de la mano. Este viernes se llevó a cabo el sorteo de los grupos en Zurich y, como si fuese necesaria más complicidad entre la albiceleste y el torneo, se supo que compartirá la zona A con Nueva Zelanda, Uzbekistán y Guatemala. A priori, muy accesible para avanzar. En contrapartida, el impecable Brasil que tuvo el Sudamericano Sub 20, ultra ganador y nuevamente campeón este año, asumirá la “zona de la muerte”, la que puede ser más compleja, junto a Italia, Nigeria y República Dominicana.

Mundial Sub 20 de la Argentina: todo lo que se sabe

Fecha: del 20 de mayo al 11 de junio.

del 20 de mayo al 11 de junio. Estadios: Santiago del Estero (Madre de Ciudades), Mendoza (Malvinas Argentinas), La Plata (Diego Armando Maradona) y San Juan (Bicentenario).

Santiago del Estero (Madre de Ciudades), Mendoza (Malvinas Argentinas), La Plata (Diego Armando Maradona) y San Juan (Bicentenario). Sede de la inauguración: Estadio Madre de Ciudades.

Estadio Madre de Ciudades. Dónde jugará la Argentina: a confirmar.

Los países clasificados al Mundial Sub 20 y todos los grupos

Por el lado de la Confederación Sudamericana (Conmebol) accedieron a la Copa del Mundo Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador, a quienes se le suma la Argentina por ser anfitrión; por la Unión Europea de Asociaciones (UEFA) se clasificaron Inglaterra, Francia, Italia, Israel y Eslovaquia, mientras que el último campeón mundial, Ucrania, quedó afuera; en la Confederación Asiática (AFC) hicieron lo propio Corea del Sur, Japón, Uzbekistán, Nueva Zelanda e Irak. Por su parte, en Oceanía (OFC) se clasificó Fiji; en África (CAF) Gambia, Senegal, Túnez y Nigeria; y, por último, en Centroamérica y América del Norte (Concacaf), lo consiguieron Estados Unidos, Honduras, Guatemala y República Dominicana, que es el único debutante.

Formato del Mundial

Los s 24 equipos se dividirán en seis grupos de cuatro, de los que avanzarán de ronda los dos primeros, mientras que los cuatro mejores terceros también seguirán a la etapa eliminatoria de octavos de final.

Grupo A

Argentina.

Uzbekistán.

Guatemala.

Nueva Zelanda.

Grupo B

Estados Unidos.

Ecuador.

Fiji.

Eslovaquia.

Grupo C

Senegal.

Japón.

Israel.

Colombia.

Grupo D

Italia.

Brasil.

Nigeria.

República Dominicana.

Grupo E

Uruguay.

Irak.

Inglaterra.

Túnez.

Grupo F

Francia.

Corea del Sur.

Gambia.

Honduras.

Tabla histórica de campeones del Mundial Sub 20

Argentina : seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007).

: seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007). Brasil : cinco (1983, 1985, 1993, 2003 y 2011).

: cinco (1983, 1985, 1993, 2003 y 2011). Portugal : dos (1989 y 1991).

: dos (1989 y 1991). Serbia : dos (1987 y 2015).

: dos (1987 y 2015). Ucrania : uno (2019).

: uno (2019). Inglaterra : uno (2017).

: uno (2017). Francia : uno (2013).

: uno (2013). Ghana : uno (2009).

: uno (2009). España : uno (1999).

: uno (1999). Alemania : uno (1981).

: uno (1981). Rusia: uno (1977).

La lista preliminar de convocados de Javier Mascherano

Arqueros

Federico Gomes Gerth (Tigre).

Franco Herrera (Barracas Central).

Nicolás Claa (Lanús).

Lucas Lavagnino (River Plate).

Defensores

Agustín Giay (San Lorenzo).

Nahuel Arias (San Lorenzo).

Lautaro Di Lollo (Boca Juniors).

Valentín Barco (Boca Juniors).

Ulises Ciccioli (Rosario Central).

Brian Aguilar (Lanús).

Valentín Gómez (Vélez).

Felipe Sánchez (Gimnasia de La Plata).

Renzo Malanca (Huachipato de Chile).

Román Vega (Barcelona de España).

Franco Carboni (Monza de Italia).

Julián Aude (Los Angeles Galaxy de Estados Unidos).

Lucas Besozzi (Central Córdoba de Santiago del Estero).

Tiago Palacios (Talleres de Córdoba).

Mediocampistas

Gino Infantino (Rosario Central).

Christian Ordoñez (Vélez).

Ignacio Miramón (Gimnasia de La Plata).

Máximo Perrone (Manchester City de Inglaterra).

Mateo Tanlongo (Sporting de Lisboa de Portugal).

Nicolás Paz (Real Madrid Castilla de España).

Valentín Carboni (Inter de Italia).

Facundo Buonanotte (Brighton de Inglaterra).

Federico Redondo (Argentinos Juniors).

Esteban Lucero (Defensa y Justicia).

Tomás Avilés (Racing).

Delanteros

Alejo Véliz (Rosario Central).

Juan Gauto (Huracán).

Benjamín Domínguez (Gimnasia de La Plata).

Matías Soulé (Juventus de Italia).

Luka Romero (Lazio de Italia).

Alejandro Garnacho (Manchester United de Inglaterra).

Brian Aguirre (Newell’s).

Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán).

