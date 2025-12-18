Chiqui Tapia volvió a posar con Gianni Infantino en medio de las denuncias del Gobierno contra la AFA

En medio de las denuncias del Gobierno y las investigaciones judiciales sobre la AFA, el mandamás del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia se volvió a mostrar este jueves, por segunda vez en una semana, con Giannio Infantino, el titular de la FIFA.

La segunda foto que Tapia consiguió con Infantino tiene un motivo especial: el tercer aniversario de la Copa del Mundo que la Argentina logró en 2023 en Qatar. De la foto, también participó el secretario de la FIFA, Mattias Grafström. Como ya lo había hecho días atrás, Tapia les agradeció su “apoyo”.

“Un honor que, en este día tan especial y en la ciudad de Doha que tantos recuerdos nos trae a todos los argentinos, Gianni Infantino haya dejado su firma en la camiseta de nuestra Selección Argentina”, escribió en su cuenta de X.

Dos días atrás, Tapia, viajó a Doha, la capital qatarí, en busca de más apoyo para su gestión en la mira por investigaciones judiciales y una denuncia de ARCA por apropiación indebida de tributos. Se mostró sonriente y abrazado con el presidente de la FIFA, y con el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, durante la reunión de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA.

El viernes pasado Agencia de Recaudación y Control Aduanero denunció a la AFA y a la máxima autoridad del futbol argentino por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por 7500 millones de pesos al detectar “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones en las contribuciones de la AFA.

La denuncia, que recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante, acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días.

Claudio "Chiqui" Tapia también buscó apoyo de los clubes para defenderse ante las denuncias en su contra JUAN MABROMATA - AFP

Asimismo, la senadora Patricia Bullrich denunció al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su mano derecha y tesorero de la organización, Pablo Toviggino, ante el Comité de Ética de la Conmebol por supuestas maniobras fraudulentas. La denuncia de la exministra sostiene que se violó el Código de Ética, “en particular en lo relativo a los principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro”.

A su vez, la Justicia, luego del secuestro de la documentación en los allanamientos a Sur Finanzas - bajo una investigación judicial por presunto lavado de dinero- detectó que muchos de los clubes investigados tomaron préstamos con esa financiera a “tasas usurarias” y aceptaron “cláusulas de mora abusivas”, especialmente los de Primera División.

La AFA salió en defensa de Chiqui Tapia

En pleno avance judicial contra su presidente, la Asociación del Fútbol Argentino, busca despegarlo de las denuncias. En un extenso comunicado publicado el lunes, la entidad fútbol rechazó los intentos de los diferentes gobiernos de turno de entrometerse en su vida interna, denunció intentos fallidos de intervención y acusaciones por lavado de dinero y cohecho, que no lograron ser probadas en la Justicia.

Allanamiento de la AFA en la sede de Viamonte Tadeo Bourbon

“En momentos en los que se dice mucho, se desinforma y todo se confunde, es importante recordar algo que para nosotros sigue siendo evidente: en la Asociación del Fútbol Argentino no hay política partidaria. Lo único que tenemos es trabajo, convicción y un proyecto que nos llevó a donde estamos”, se defendió.