Leandro Paredes recordó la conquista del Mundial y Dibu Martínez irrumpió y lo “apuró” con un comentario

Leandro Paredes, en su cuenta de Instagram, recordó el título de la Copa del Mundo, a tres años de aquel momento. El jugador de Boca eligió dos fotos para mantener viva la llama del recuerdo: una acariciando el trofeo y otra abrazada a sus compañeros, emocionados por lo conseguido en Qatar.

“Somos campeones del mundo hace tres años y para toda la vida”, escribió el mediocampista en su red social. De inmediato, la solapa de comentarios se llenó de menciones de todo tipo y color. Una de ellas, la de Emiliano Martínez, sobresalió por sobre el resto por una promesa.

El posteo de Leandro Paredes y la respuesta de Dibu Martínez

Es que el marplatense se animó a soñar con una nueva Copa del Mundo, en vísperas al acontecimiento deportivo que se dará a mitad de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. “Por la 4ta”, lanzó Dibu, soñando con conseguir una nueva estrella para el escudo de la selección argentina.

Lo concreto es que tanto Paredes como Martínez, de no mediar ningún inconveniente físico, serán un número puesto en la lista final de Lionel Scaloni para el Mundial. En el caso del arquero su presencia bajo los tres palos está asegurada, no así la de Paredes, quien tiene una competencia interna de gran nivel para ingresar al equipo titular.

Leandro Paredes uno de los jugadores que deberá pelear el puesto en la formación titular Thananuwat Srirasant - Getty Images AsiaPac

Además de Paredes, otros jugadores de la selección recordaron esta gesta histórica. Del mismo modo, recurrieron a sus redes sociales para subir una imagen o un video de aquel 18 de diciembre que marcó la carrera profesional de todos ellos.

Enzo Fernández reposteó una publicación del Chelsea donde se lo ve al exjugador de River besando la Copa del Mundo; Paulo Dybala publicó una imagen de una persona sosteniendo el trofeo con unos guantes puestos; Dibu eligió varios momentos de esa jornada y agradeció por quedar en la historia grande del deporte argentino.

Alexis Mac Allister celebró el tercer aniversario del Mundial

Alexis Mac Allister apeló a la emoción al mostrar un video donde se lo ve reproduciendo en un celular el gol de Ángel Di María; Lautaro Martínez mostró dos fotos besando la Copa del Mundo; Nicolás Tagliafico subió un video personalizado con jugadas de la final, musicalizado con el tema de BZRP Music Sessions, Vol. 50/66 junto a Duki y, finalmente, Germán Pezzella armó un collage con varios futbolistas de la selección para darle un cierre a la repercusión digital.