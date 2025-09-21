El lado más tierno de Rodrigo De Paul con sus hijos en Inter Miami

Este sábado, por la noche, Inter Miami ganó por 3-2 a DC United y dio un paso más hacia su objetivo de clasificar a los playoffs de la Major League Soccer (MLS). En una rutina que parece cotidiana, Lionel Messi marcó dos goles y se convirtió -una vez más- en la figura del partido.

Aunque los focos estuvieron en la figura del rosarino, Rodrigo De Paul, fiel ladero del ‘10′, mostró su lado más familiar al festejar con sus dos hijos Bautista y Francesca. Al costado del campo del juego, con su torso desnudo, el argentino jugó con sus dos retoños en una imagen que causó ternura en las redes sociales.

Rodrigo De Paul y Francesca, su hija, en un partido del Inter Miami

En varios momentos que fueron detectados por las cámaras, De Paul salió a la cancha con Francesca, quien participó del tradicional saludo de los jugadores antes del comienzo del partido.

Una vez que las acciones comenzaron, los dos pequeños se ubicaron en una platea preferencial, pegada al campo de juego, donde, en varias oportunidades, se vio a Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi y sus tres hijos Thiago, Ciro y Mateo.

Mi Papá Es Un Héroe (Versión Bauti Y Fran De Paul) ☺️#Mapadelhincha #Futbol #Soccer #Messi #Arge

Fruto del matrimonio con Camila Homs, De Paul reparte su tiempo en Miami como futbolista y padre, mientras, en su vida privada, se encuentra de novio con “Tini” Stoessel.

En cuanto a lo futbolístico, De Paul se adaptó rápidamente a los requerimientos del director técnico Javier Mascherano, quien considera al argentino como una de las banderas del plantel para conseguir los objetivos de la temporada.

Rodrigo De Paul y Lionel Messi DAVID JENSEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con 90 minutos en el campo de juego, sin ser reemplazado, “Motorcito” fue una pieza fundamental para esta nueva victoria del Inter Miami, que llegó a los 52 puntos y se ubica en la quinta posición de su zona.