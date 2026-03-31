El “Maradona” de Zambia que prefiere a Cristiano Ronaldo y promete ser la pesadilla de Messi: quién es Fashion Sakala

La delegación de Zambia se encuentra en el país a la espera del encuentro con la selección argentina, a disputarse este martes, desde las 20.15, en La Bombonera. A la hora de revisar el plantel del combinado africano, la gran mayoría de los jugadores pasan por desapercibido por su recorrido por ligas menores de Europa, Asía y África. Sin embargo, uno de ellos, Fashion Sakala, brilla no solo por sus cualidades, sino también por su personalidad que lo llevó a ser el capitán de su seleccionado.

Fashion Sakala es la estrella de la selección de Zambia

A los 29 años, Sakala es una de las estrellas del fútbol saudí. Juega en el Al-Fayha, donde arribó en el año 2023 y logró una rápida aceptación de los hinchas de su club, quienes no solo disfrutan de sus goles, sino también de sus ocurrencias a la hora de festejar con bailes típicos de su país.

Los goles de Fashion Sakala

Su carrera futbolística comenzó en el Nchanga Rangers de Zambia. Luego, llegó el turno de dar el salto a Europa para jugar en el Spartak de Moscú, KV Oostende de Bélgica y Rangers de Escocía hasta recalar en Arabia Saudita, donde, al igual que en la selección de Zambia, es el capitán y el jugador más dotado técnicamente.

Nacido en Kawele, un pueblo muy pequeño al oeste de Zambia, Sakala atravesó una infancia con muchas carencias y debió trabajar desde muy chico. “Crecer en una comunidad pobre o en una familia pobre no define nuestro futuro, es una bendición porque aprendemos a apreciar cada pequeña cosa que tenemos en la vida", explicó en un video de TikTok cuando regresó a su lugar de nacimiento.

Fashion Sakala, el jugador zambiano que recuerda sus orígenes

El fútbol, como una vía de escape, acomodó su realidad al darle un estilo de vida inimaginable en sus primeros años de vida. Casado con Violet Zulu, el futbolista tiene una hija llamada Hannah, quien aparece en varias imágenes que aparecen en sus redes sociales, donde el fútbol se entremezcla con cuestiones sociales y privadas del deportista.

Fashion Sakala retornó a Zambia y causó una revolución en su pueblo natal

“Nuestro país necesita una generación disciplinada, unida y comprometida con la construcción de un futuro mejor para todos. Nunca permitan que sus antecedentes o circunstancias limiten la grandeza que hay dentro de ustedes”, destacó en un posteo por el Día de la Juventud que se celebra todos los 12 de marzo en Zambia, en conmemoración a la muerte de los jóvenes zambianos que lucharon por la independencia del país en 1962.

El encuentro con Cristiano Ronaldo y un guiño argentino: el look similar al de Diego Maradona

En 2023 su vida cambió radicalmente al llegar a Arabia Saudita para vestir la camiseta del Al-Fayhd. En esta liga cumplió el sueño de conocer a su ídolo Cristiano Ronaldo quien es referente del Al-Nassr. Al quedar cara a cara en un encuentro disputado en febrero pasado, el zambiano no dudó en abrazar a la leyenda portuguesa.

Tal es la devoción por el exjugador del Real Madrid que el futbolista lo saludó por su cumpleaños en un posteo que fijó en su feed. “Feliz cumpleaños, mi ídolo. Es un placer compartir un partido contigo”, expresó el jugador.

La foto que subió a sus redes Fashion Sakala, jugador de Zambia, jugando contra Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

Además, en una entrevista con el diario Olé, puso al portugués por encima de Messi en su preferencia. “Eso no quita el respeto que tengo por Messi”, aclaró el atacante, quien no titubeó a la hora de ponerse en la vereda del luso.

Fashion Sakala eligió a Cristiano Ronaldo por sobre Lionel Messi (Video: Olé)

De cara al encuentro contra la Argentina, Sakala quedó impresionado con La Bombonera, el estadio que recibirá el encuentro ante Zambia. Sin perder el estilo, ni la alegría que lo caracteriza, el delantero dejó entrever su look con un mechón rubio al estilo Diego Maradona en su época en Boca Juniors.

El look similar de Sakala con el de Maradona en 1995

“Vi la foto. Fue muy bueno verla, no sabía que se había hecho esto antes. Es bueno tener el mismo corte de pelo que la leyenda", aclaró, entre risas, cuando se refirió al look similar al de Pelusa.

A pesar de la “rivalidad” entre Cristiano Ronaldo y Messi, el delantero no ocultó su deseo de poder intercambiar camisetas con el atacante del Inter Miami, que vivirá una jornada especial, pudiendo ser la última función en suelo argentino con la celeste y blanca.

Tírate un paso: el costado bailarín de Fashion Sakala

Desde su arribo al fútbol saudí, Sakala contagió al resto de los jugadores con su desfachatez a la hora de bailar. Siendo el abanderado en la materia, el zambiano es el que comanda la batuta al realizar distintos pasos de baile que quedan registrados en las redes sociales.

Los bailes, un gesto característico de Fashion Sakala

Con movimientos coordinados de sus piernas y bailes típicos de su país, el futbolista le brinda un plus al plantel a la hora de distenderse. Este tipo de acciones también sirven para distender su relación con las autoridades del club, quienes lo recibieron con los brazos abiertos y lo tienen como uno de sus jugadores franquicia.