Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de julio de 2020 • 08:54

Su presente es, por lo menos, incómodo. Su futuro, a juzgar por cómo está manejando su renovación, es incierto. Por lo pronto, nada distancia más a Lionel Messi que escuchar a Josep Maria Bartomeu decir que el capitán "renovará seguro" el contrato que expira en 2021. Con un Barcelona que no mostró su mejor versión tras regresar del confinamiento español, y perdió la liga en manos de Real Madrid, y con el DT Quique Setién contra las cuerdas -necesita avanzar en Champions League para seguir en el puesto-, el crack rosarino siembra dudas sobre qué pasará en los próximos meses y en Europa aprovechan para lanzar infinidad de versiones. Que Manchester City (por Pep Guardiola), que Inter (el enésimo rumor de su posible llegada a Milán), que pidió a Marcelo Bielsa para el banco blaugrana (la supuesta bomba se desvaneció en un puñado de horas), que Newcastle apuesta a un súper-equipo con petrodólares de Arabia Saudita (y acercaría la oferta más inesperada). Como es costumbre en el verano europeo, y ante cada negociación de un nuevo vínculo con Barcelona, Messi es uno de los nombres que sacude el mercado de pases. Mientras él sigue disfrutando de sus vacaciones express en Ibiza.

Con el príncipe saudí ultimando detalles para la compra de Newcastle, los petrodólares llegarán a otro equipo de la Premier League y a partir de allí aparecen las versiones de un nuevo Dream Team. Varios fueron los nombres que aparecieron en la carpeta de Mohammed bin Salman, pero ahora surge el de Leo, según información de TalkSports y el Daily Express. El periodista Ben Jacobs (cubre el fútbol de Medio Oriente para TalkSports) escribió que una fuente de la agencia de noticias saudí le confirmó que finalmente se llegó a un acuerdo por Newcastle y que ahora "comprarán a los mejores jugadores, y los mejores serán liderados por Messi". Los medios sensacionalistas de Inglaterra señalan que puede ser una "oferta inesperada", pero también vale la otra lectura que aparece en algunos portales de fichajes: la alusión a Messi no significa que vayan por él, sino que en Arabia Saudita lo toman como referencia para marcar que irán por los mejores en el corto y mediano plazo.

¿Cuál es el futuro de Messi en Barcelona? La clave del entuerto está en el cruce de caminos: al presidente Bartomeu le interesa dejar el club después de la celebración de las elecciones con la firma de la renovación de Messi como legado y al jugador le preocupa, tanto o más, el diseño de la próxima temporada que acabar la actual, pendiente sobre todo del partido de vuelta de la Champions contra Napoli. El discurso institucional, de que el club y el jugador se necesitan tanto que están condenados a entenderse, ya no hace huella en el 10. El rosarino necesita argumentos para seguir después de perder la confianza en Bartomeu. Ya no se basta para ganar los partidos, sino que necesita ayuda. Y el Barça no le da garantías a Messi.

A favor de la institución juega que el futbolista y su familia están muy asentados en Castelldefels y difícilmente un club que no sea el Barcelona asumirá su sueldo -superior a los 50 millones netos- después de cumplir 33 años y en plena pandemia de coronavirus. El jugador, sin embargo, reiteró su disposición a rebajarse su ficha en un momento de recesión económica siempre que se le garantice que jugará en un equipo competitivo que no necesariamente debe ser el Barça. Messi mandó parar las negociaciones para la renovación del contrato, según la Cadena Ser."El problema no es acabar este curso sino cómo afrontar el próximo; no se prevén grandes cambios en el club ni en el equipo", sostienen desde la ciudad deportiva.

El contexto no favorece, en cualquier caso, las operaciones millonarias desde que la burbuja del fútbol pinchó con la pandemia. A la Pulga se le complican las opciones de dejar el Barça, el tercer club más valioso (3.193 millones de euros), por detrás del Manchester United (3.343) y del Real Madrid (3.478), de acuerdo con la consultora KPMG. Barcelona precisa del 10 para mantener el valor de su marca (se calcula una perdida de 100 millones si el rosarino deja el club) y las opciones del jugador han menguado después de acabar su flirteo con el City. Antes de que Tito Vilanova le convenciera de que se quedara en 2014, cuando parecía decidido a cambiar de aires, Messi estuvo a punto de fichar por el club de Guardiola.

A pesar de que ha sido habilitado por el TAS para competir en Europa, el City no parece que vaya a volver a por Messi. "Quiero que Leo se quede en el Barcelona" ha dicho recientemente Guardiola. El Madrid hace tiempo que dejó de intentar seducir a la familia del jugador. El United entró a Champions pero corre de atrás y el caché de Chelsea, Arsenal y Tottenham no parecen alcanzar para tentar al rosarino. La Juve ya cuenta con Cristiano Ronaldo y Dybala y Liverpool y Bayern Munich apuestan por otro tipo de estrategia. Entre los equipos con una caja tan fuerte como para poder hacer tamaño movimiento queda por ver qué hará el PSG, pendiente, sobre todo, de Neymar y Mbappé. Hay pocas alternativas para Messi y Bartomeu.