Próximo partido de Boca: cuándo juega vs. Olimpia de Paraguay

Tras el partido de este miércoles frente a Millonarios de Colombia, Boca ya piensa en su próxima rival de la pretemporada: Olimpia de Paraguay. El xeneize, que se prepara para un año en el que volverá a la Copa Libertadores luego de dos ausencias consecutivas, se verá las caras con el conjunto paraguayo este domingo 18 de enero a las 21 en el estadio Único de San Nicolás.

El recinto de la ciudad bonaerense es conocido para el xeneize, ya que allí disputó un amistoso en enero de 2025 ante Juventude de Brasil, al que derrotó por 2 a 0 con goles de Miguel Merentiel y Adriano Martins en contra. El estadio Único albergó recientemente el Trofeo de Campeones 2025 entre Estudiantes de La Plata y Platense, que coronó al Pincha luego de una victoria por 2 a 1.

El xeneize realiza la pretemporada en el predio que tiene en Ezeiza, al mando del cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda. Todavía no incorporó ningún refuerzo y, desde hace varias semanas, se dice está al caer el colombiano Marino Hinestroza. Lo que sí oficializó fue la renovación de los contratos de Milton, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Ander Herrera y los arqueros Leandro Brey y Javier García.

La última vez que Boca y Olimpia se vieron las caras fue el 9 de octubre de 2016, también por un amistoso, en el que empataron 2 a 2 en el estadio 23 de agosto de Jujuy. Los goles del equipo argentino fueron convertidos por Darío Benedetto y Walter Bou; mientras que Julián Benítez y William Mendieta anotaron los tantos del Decano. El partido se suspendió a los 89′ por una pelea en el campo de juego.

El 2026 de Boca

Este año el xeneize intentará volver a levantar trofeos, algo que no consigue desde marzo de 2023. En el plano local, competirá en el Apertura y el Clausura. En ambos campeonatos integra la zona A y debutará frente a Deportivo Riestra. En la fecha 6, la de los interzonales, se verá las caras con Racing en la Bombonera el viernes 20 de febrero a las 20, mientras que el Superclásico ante River será en la jornada 15.

Leandro Paredes quiere seguir siendo clave en Boca en este 2026; regresó al club el año pasado y brilló Marcos Brindicci - LA NACION

En la Copa Argentina, certamen en el que se mantiene como el máximo ganador con cuatro títulos, debutará frente a Gimnasia de Chivilcoy, uno de los representantes del Federal A, el martes 24 de febrero en sede a definir. En caso de avanzar, se enfrentará a Sarmiento de Junín o Tristán Suárez. Con los restantes equipos grandes podría cruzarse en instancias más avanzadas: a Racing lo vería en cuartos de final, a San Lorenzo en semifinales, y a River e Independiente recién en la final.

Por otro lado, el sorteo para determinar en qué grupo de la Libertadores quedará ubicado se llevará a cabo en la semana del 18 de marzo de 2026, al término de las tres rondas preliminares que darán a conocer los últimos clasificados. Como referencia, esta es la instancia en la que Boca quedó eliminado en 2025, cuando perdió por penales con Alianza Lima, de Perú, tras empatar 2 a 2 en el resultado global de la serie.

Boca se entrena con la intención de tener un 2026 positivo, luego de casi tres años sin títulos Boca Juniors

Lo único que, hasta el momento, sabe el xeneize, es que será uno de los cabezas de serie. Por este motivo, integrará el Bombo 1, reservado para los campeones y los mejores ubicados del ranking de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Allí también aparecen pesos pesados como Flamengo (vigente campeón), Palmeiras (subcampeón en ejercicio), Peñarol, Nacional y Liga de Quito.