“No paro, no tenés razón”: el fuerte debate entre Federico Bulos y El Chavo Fucks que incomodó a todos

Los columnistas de F90 (ESPN), Federico Bulos y Chavo Fucks, protagonizaron este martes un fuerte debate en el programa del que participan cuando debatían por la crisis futbolística que por estas horas atraviesa Boca Juniors, tras la derrota frente a Instituto que provocó un mar de rumores en torno a la continuidad del entrenador Hugo Ibarra.

Bulos aseguró que cuando “falta esa mancomunión de grupo” entre el “DT y los jugadores, que no están en la misma sintonía, es muy difícil”. “No digo que no pueda pasar, porque hay ejemplos de que ganás un partido y por ahí salí s adelante, pero es muy difícil”, señaló.

A su turno, Fucks sentenció que “los jugadores” de Boca “no le creen” a Ibarra. Al mismo tiempo, opinó que, en Boca Juniors, “está crujiendo el modelo del entrenador como actor de reparto”. Nervioso, Bulos lo interrumpió y le reclamó a su compañero: “Pará, te fuiste muy lejos salteando algunas cosas que son importantes, Chavo”. “Pará, Negro”, le respondió el comentarista deportivo. “No, no paro, no tenés razón. Te fuiste a otro lado”, replicó Bulos.

Con el objetivo de bajar el tono del debate, Fucks le concedió: “No importa, ahora lo discutimos. Se necesita ese cambio en el modelo. Ahora, el nuevo DT tiene que ser ‘la actuación especial de’, no actor de reparto. En el modelo riquelmeano, (el técnico) es un actor de reparto. Tiene que cambiar eso, o va a seguir pasando lo mismo”.

A su vez, Bulos le dijo a Fucks: “Te fuiste un paso más adelante, Chavo”. Ante eso, Fucks dijo que los jugadores no le hicieron reclamos al DT en la reunión que mantuvieron el lunes, porque “saben que tarde o temprano, va a caer”. “¿Para qué se van a comprometer si saben que no tiene arreglo? No tienen ganas porque saben que el entrenador es un cadáver político. Está afuera”, continuó El Chavo.

A la vez, Bulos consideró que “no es un buen accionar” de los jugadores, en caso de que se hayan comportado de esa manera, más allá de que puedan considerar que Ibarra “es un cadáver político”. “No está bueno. Como persona, si hay un ida y vuelta, vamos a poner las cosas claras”, opinó.

Este martes, el conjunto xeneize se entrenó bajo las órdenes de Ibarra. El próximo sábado, Boca disputará la primera ronda de la Copa Argentina frente a Olimpo, en el estadio Centenario del Chaco. En la Liga Profesional de Fútbol, Boca marcha 13avo., con 11 puntos, y perdió dos de sus últimos tres partidos. En el último encuentro, disputado en la Bombonera, el entrenador fue despedido por parte de la hinchada xeneize entre silbidos.

