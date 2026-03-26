Franco Colapinto se refirió a su presente amoroso: ¿está en pareja con Maia Reficco?

En la antesala del Gran Premio de Japón, el piloto argentino Franco Colapinto decidió poner fin a las versiones que desde hace días lo vinculaban sentimentalmente con Maia Reficco. Ante la consulta del periodista Juan Fossaroli durante una entrevista para ESPN, el joven deportista fue categórico al definir su situación sentimental actual. “Estoy solterísimo”, sentenció, frase con la que desestimó cualquier tipo de formalización con la actriz, tal como se había especulado en diversos medios de comunicación durante la última semana.

La controversia cobró fuerza tras las declaraciones del periodista Gustavo Méndez en el programa La mañana con Moria (eltrece), quien había asegurado que ambos habrían consolidado una relación formal, donde incluso mencionó una supuesta mudanza de Reficco a Madrid para estar más cerca del piloto. Ante este escenario, Colapinto aprovechó la charla con Fossaroli para marcar una postura firme respecto al manejo mediático de su vida privada. “Pasa que ustedes, los periodistas, se inventan muchas boludeces”, disparó el piloto, con lo que cuestionó la veracidad de la información que circula.

La foto de Maia Reficco con el casco del piloto en la publicación de Franco Colapinto generó muchos rumores

Si bien reconoció con humor que a veces el chisme le resulta entretenido, aclaró: “A mí el chisme me gusta, debo decir que el chisme me gusta, pero cuando es mío ya no tanto”. Según el deportista, su prioridad absoluta en este momento es su carrera y desempeño en la máxima categoría del automovilismo, donde subrayó que su rutina está dedicada al simulador y a la preparación física necesaria para competir al más alto nivel, algo que no le dejaría tiempo para el romance.

Quién es Maia Reficco

Por su parte, Maia Reficco, cuya figura quedó en el centro de las especulaciones, cuenta con una trayectoria artística en constante ascenso a sus 24 años. Nacida en Boston el 14 de julio de 2000, la joven es hija de Ezequiel Reficco, profesor de Relaciones Internacionales, y de la reconocida coach vocal Katie Viqueira. Esta última trabajó con figuras de la talla de Chayanne, Abel Pintos y Tini Stoessel, lo que influyó notablemente en la vocación de su hija. Tras vivir parte de su infancia en la Argentina, Maia regresó a los Estados Unidos a los 15 años para profundizar sus estudios en canto bajo la tutela de Eric Vetro, entrenador de estrellas internacionales como Ariana Grande.

El salto a la fama masiva llegó de la mano de la tira juvenil Kally’s Mashup, de Nickelodeon, que le permitió proyectar su carrera en toda Latinoamérica. Posteriormente, consolidó su perfil artístico en la industria audiovisual con participaciones en ficciones como Pretty Little Liars: Original Sin, de HBO, y producciones de Netflix como Revancha ya y La dolce casa. Su versatilidad la llevó a destacarse también en el exigente circuito de Broadway, donde fue seleccionada para interpretar a Evita en 2019 y, más recientemente, a Eurídice en el aclamado musical Hadestown.

Si bien nació en Estados Unidos, Maia Reficco se muestra siempre con los colores de Argentina

Más allá de su faceta como actriz, Reficco mantiene una activa carrera como cantante solista, donde apuesta por sonidos que resaltan su identidad latina. A pesar de la alta exposición que conllevan sus proyectos cinematográficos y su presencia en eventos internacionales, como la Semana de la Moda de París, su entorno intentó manejar la situación con cautela, ya que buscaron desvincularla de los rumores de romance que, según el piloto, carecen de sustento real frente a sus actuales responsabilidades profesionales.