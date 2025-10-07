Valentina Cervantes sorprendió al contar intimidades del grupo de WhatsApp de las mujeres de la selección argentina

Oficialmente comenzó la cuenta regresiva para el Mundial 2026 que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. La selección argentina ya está clasificada y buscará defender el título de campeón del mundo que levantó en Qatar aquel inolvidable 18 de diciembre de 2022. Pero, los futbolistas no estarán solos, sino que viajarán acompañados por sus familiares, quienes los alentarán desde las tribunas. En este selecto grupo están sus novias y esposas, grupo denominado “La Scalot”. En una reciente entrevista Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, contó detalles del grupo de WhatsApp que comparte junto al resto de las mujeres de los campeones del mundo y sorprendió al revelar cómo es la dinámica que manejan.

Así como la selección mayor fue apodada “La Scaloneta” - por Lionel Scaloni - durante el Mundial de Qatar 2022, las mujeres decidieron armar su propio grupo, “La Scalot”. Durante el torneo salieron a cenar juntas en reiteradas oportunidades y la amistad sigue vigente hasta la actualidad. Las mujeres tienen un grupo de WhatsApp que fue cambiando de integrantes en los últimos años.

Durante el Mundial de Qatar 2022, se formó "La Scalot" un grupo compuesto por las novias y esposas de los campeones del mundo

“Es muy lindo el grupo de mujeres de la selección”, dijo Valentina Cervantes durante su paso por el programa de streaming Resumido. Durante la entrevista le preguntaron si Martina ‘Tini’ Stoessel, pareja de Rodrigo De Paul estaba en el grupo. Cabe recordar que la cantante y el futbolista estaban en pareja durante el Mundial de Qatar y tras un tiempo separados, ahora están juntos y hasta se rumorea que podrían casarse en diciembre.

“Sabés que no se, tendría que chequear pero debe estar”, comentó Cervantes. “O capaz cuando se case”, acotó Nazarena Di Serio. No obstante, la influencer expresó: “No hace falta que esté casada porque yo no estoy casada tampoco”. De esta manera dio cuenta de que tanto novias como esposas de los futbolistas integran el grupo.

Las mujeres de los jugadores de la selcción argentina tienen un grupo de WhatsApp (Foto: Instagram @linda.raff)

En cuanto a si ya empezaron con la organización para el Mundial 2026, Valentina comentó que “todavía no se habla pero un poco más adelante si”. “Es muy lindo el grupo. Salimos a comer juntas”, enfatizó. Asimismo, comentó que si bien durante el año la comunicación no es tan frecuente, cuando se aproxima la Copa América o el Mundial “se habla un poco más”.

A su vez, destacó que en el grupo están “todas”. La cuestión es que, desde que se creó el grupo allá por 2022, hubo parejas de la selección que se separaron como las de Alexis Mac Allister y Camila Mayan, Exequiel Palacios y Yésica Frías y Thiago Almada y Alanis Poza. Asi como también surgieron nuevas relaciones, como la de Mac Allister y Ailén Cova, hubo futbolistas que se incorporaron a la lista de Lionel Scaloni, otros que no volvieron a ser llamados y otros que decidieron dar un paso al costado de la selección, como en el caso de Ángel Di María. Su esposa, Jorgelina Cardoso, era una de las máximas referentes de “La Scalot”.

Cervantes aseguró que no se elimina a nadie del grupo, sino que las que se van lo hacen por cuenta propia (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

“Sacar, nunca se saca a nadie”, aclaró Cervantes. “La que sale, lo hace porque quiere, pero nunca se sacó a nadie. Suponete que se separe, sale sola, nadie echa a nadie”, remarcó. En cuanto a con quién tiene más afinidad dentro del grupo de mujeres, aseguró que se lleva bien con todas. “Conocí a muchas, algunas que ya no están como Jorgelina, la mujer de Ángel, que me ayudó un montón”, reconoció.