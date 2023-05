“Es una tragedia”: el picante intercambio entre Sebastián Vignolo y Chavo Fucks sobre la actuación de River en la Copa Libertadores

escuchar

Este viernes, los periodistas de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo y Chavo Fucks, protagonizaron un picante intercambio relacionado con la actuación de River Plate en la Copa Libertadores, un día después del empate ante Sporting Cristal que lo obliga a ganar los partidos restantes para clasificar de fase.

Quien inició el debate fue el propio Vignolo. Desde su punto de vista, tras la igualdad que consiguió el conjunto millonario en Lima, advirtió la presencia de “un mundo agazapado esperando el error del técnico de River”, Martín Demichelis.

En ese momento, Fucks se mostro en desacuerdo con la aseveración del conductor quien, sin embargo, continuó su alocución y argumentó su opinión: “Yo creo que el técnico de River está acertando mucho más de lo que se está equivocando. Lo que pasa es que a veces nos quedamos con el resultado final; ahora, River va primero en el campeonato argentino, está bien, está sólido, y en la copa, sigue dependiendo de River”, dijo el relator deportivo.

Al mismo tiempo, el animador admitió que, frente a Sporting Cristal, el equipo de Demichelis “tuvo errores individuales, podemos discutir algún cambio... ahora, yo noto un clima, en algún sector, de tragedia”, denunció Vignolo.

A su turno, Fucks tomó la palabra, y sobre el juego de River, señaló: “Si vos tenés 20 situaciones de gol y haces un gol, hay un problema”. En ese momento, Vignolo lo interrumpió para preguntarle: “¿Vos decís que si pega en el travesaño es un problema? ¿No hay azar?”, lo cuestionó el narrador.

Serio, el comentarista de fútbol le retrucó: “No, no hay azar. Si el propio (Esequiel) Barco reconoce que paso lo que pasó porque quiso matar al arquero, está reconociendo una falencia”, ejemplificó.

#ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



RIVER DEPENDE DE RIVER



El @PolloVignolo y su clásica editorial dedicada a lo que se le viene al River de Demichelis en la #Libertadores tras empatar en Perú.



Mirá Fútbol 90 en vivo, acá --> https://t.co/uFJThyHdRX pic.twitter.com/tHAHjU1LTj — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) May 26, 2023

En otro orden, el columnista opinó que, si el club de Nuñez clasifica a los octavos de final de la copa, no sería una “épica porque en este lío se metió River, creo que es el equipo que más goles en contra tiene en la copa”, acotó. “Le metió cinco Fluminense en un partido que fue una locura,” lo cruzó el Pollo, tras lo cual, el Chavo exclamó: “¡Pero le metió cinco, Seba! Es una locura”.

Para aclarar los tantos, el conductor le explicó a Fucks: “No te estoy diciendo que River es una maravilla, tampoco te estoy diciendo que River es una tragedia”. Polémico, su compañero lo contraatacó con una fuerte sentencia: “Si queda afuera (de la copa) en primera ronda, es una tragedia”. “¿Y por qué se va a quedar afuera en primera ronda?”, lo cuestionó Vignolo, a lo que el panelista respondió: “Porque puede empatar con Fluminense, ¿y quién dijo que no puede ganarle a Fluminense? Por supuesto que puede, lo que pasa es que es un equipo brasileño que juega bien, así que ojo, eh”.

#ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



FALLÓ EN LA DEFINICIÓN



En Fútbol 90 ponemos la lupa en las llegadas que generó River ante Sporting Cristal.



Mirá Fútbol 90 en vivo, acá --> https://t.co/uFJThyHdRX pic.twitter.com/YnwMaaI2ps — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) May 26, 2023

Por último, la periodista Morena Beltrán intervino en el diálogo para opinar que River “se volvió un equipo poco confiable, y eso, en la Copa Libertadores, es imperdonable porque no tenés un largo plazo como en el torneo. Ha tenido demasiados errores”, precisó.

En concordancia con su colega, el Chavo definió a River como un equipo “vulnerable”, y sobre el empate ante Cristal, consideró que no fue por responsabilidad de su arquero, Franco Armani. En tanto, Vignolo concluyó: “River tiene que saber que Fluminense si puede eliminarlo lo elimina; después, son fuerzas parejas, y si no pasa, es porque no estaba a la altura”.

