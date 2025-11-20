La foto más tierna de Alexis Mac Allister que encendió las redes
El futbolista de la selección argentina mostró una faceta diferente a la que se lo conoce al publicar una postal durmiendo con su hija Alaia
2 minutos de lectura
Alexis Mac Allister experimentó un profundo cambio en su vida desde la llegada de Alaia, su hija, quien nació a mediados de septiembre. Desde ese momento, el futbolista, en sus tiempos libres, está en contacto con la bebé y sube varias imágenes y videos a sus redes sociales.
En compañía de Ailén Cova, su pareja, el mediocampista del Liverpool y la selección argentina se encuentra en pleno aprendizaje de cómo llevar a cabo la paternidad. En las últimas horas, en su Instagram, el futbolista mostró una tierna imagen de él acostado junto a Alaia.
“Buen día para todos“, destacó el exjugador de Boca y Argentinos Juniors, quien se mostró plácidamente dormido junto a su retoño que sostiene un peluche con forma de conejo.
De inmediato, los seguidores de Mac Allister elogiaron la postal que corre el foco de su figura como futbolista y lo encasilla en un rol completamente diferente.
Como un efecto contagio, el nacimiento de Alaia potenció el rendimiento del volante en el Liverpool, donde es uno de los jugadores más importantes del plantel y más querido por la hinchada.
Una prueba de ello fue el gol que le convirtió al Real Madrid en la Champions League que no solo sirvió para sumar un triunfo en la competencia, sino que también fue motivo para un festejo dedicado a su hija, quien asistió a la cancha en compañía de Ailén Cova.
Con la forma de la letra “A”, en señal del nombre de su hija, Mac Allister celebró uno de los goles más importantes desde que está en el club inglés. “Amulet”, indicó, luego, en sus redes sociales, para referirse a este festejo que se hizo viral.
