La fuerte reacción de dos compañeros de Bruno Valdez tras su insólita expulsión en Boca

Este jueves, Boca Juniors derrotó por 4-0 a Monagas, en un partido correspondiente a la sexta fecha, por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con este triunfo, el conjunto dirigido por Jorge Almirón se aseguró la clasificación a la siguiente instancia del torneo, tras finalizar en el primer lugar de la zona. Sin embargo, en un primer momento, el encuentro le trajo al entrenador más dolores de cabeza de los previstos, por la insólita expulsión de su defensor central Bruno Valdez, lo cual generó una fuerte reacción en, al menos, dos de sus compañeros, según se desprende de un video viral.

Cuando corría el minuto 36 del primer tiempo, Valdez, quien había visto la tarjeta amarilla por cometer una dura infracción, le protestó al árbitro Wilton Sampaio más de lo debido, y por ese motivo, le mostró, nuevamente, la cartulina del mismo color. De esta manera, al igual que en el partido de ida frente a Monagas, Valdez dejó a sus compañeros con 10 jugadores. Quizás, por eso, sus compañeros más próximos, Pol Fernández, y especialmente, Cristian Medina, le reprocharon su actitud con sendos gestos y gritos.

La reacción de dos compañeros de Valdez tras su insólita expulsión

Sólo tres minutos después, Marcelo Weigandt abriría el marcador en favor de Boca, para luego encaminar el encuentro para el equipo local. Más aún: comenzado el segundo tiempo, el futbolista Abdiel Arroyo, de Monagas, fue expulsado, y a partir de la paridad numérica, el conjunto xeneize encauzó una abultada victoria, con tantos de Valentín Barco y Luis Vázquez.

En cualquier caso, la expulsión de Valdez no pasó desapercibida, por ejemplo, para el vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, quien desde su palco, reprobó la expulsión de Valdez. Luego, en la conferencia de prensa posterior al partido, Almirón dijo: “Es un jugador de mucha experiencia, no hace falta que yo le digo nada. Si él evalúa que se equivocó, porque creo que le protestó una falta que no había sido, y el árbitro creo que no se dio cuenta que tenía amarilla y la sacó, lamentablemnete quedamos con uno menos”.

Asimismo, aseguró que se trata de “un jugador importante”, “muy responsable”, y reiteró: “No hace falta llamar la atención.”. A la vez, puso en duda el fallo del árbitro (”no sé si se equivocó o no”), y sobre el zaguero paraguayo, concluyó: “Seguramente, aprenderá de esto para que no nos pasé, porque jugar con un hombre menos es mucha desventaja, y para lo que sigue, eso puede ser decisivo”.

Un problema central

Como si la expulsión de Valdez no fuera suficiente, este viernes, el club comunicó que su capitán y defensor Marcos Rojo tiene una “lesión muscular grado I en el gemelo de la pierna izquierda”. De esta manera, estará afuera de los campos de juego, al menos, por tres semanas, y su participación en el primer partido de octavos de final, estaría en duda. El resto de los defensores centrales con los que cuenta Boca, hasta el momento, son Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Nicolás Valentini y Aaron Anselmino. El Consejo de Fútbol estaría en búsqueda de un futbolista para esa posición.

