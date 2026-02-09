¿Una boda real? Así es la historia de la pareja que se casó en el show del medio tiempo del Super Bowl

El show de medio tiempo del Super Bowl contó con una gran cantidad de momentos que fueron tendencia en las redes sociales. Al ser un espectáculo masivo, que tuvo la presencia estelar de Bad Bunny, los presentes disfrutaron de una jornada épica que, además de las reconocidas canciones del artista puertorriqueño, también tuvo lugar para un casamiento.

Según informó Hollywood Reporter, mientras sonaba la canción “Baile inolvidable” una pareja, de la cual no se reveló la identidad, se casó en el medio del escenario, en un detalle que algunos dejaron pasar debido a la magnitud de los invitados que estuvieron presentes.

Una pareja se casó en medio del show de medio tiempo del Super Bowl

Ubicados en La casita, el escenario donde brilló Bad Bunny y el resto de los invitados, entre los que se destacaron Ricky Martin y Lady Gaga, la pareja dio el sí. Luego, el equipo de representación del artista puertorriqueño, le confirmó a Variety que el flamante marido y su mujer habían invitado a Benito al casamiento y que fue el artista quien redobló la apuesta al concederles el espacio en medio del espectáculo multitudinario.

Una pareja sorprendió en el show de medio tiempo y se casó ante la vista de miles de espectadores

Luego de sellar el compromiso en este evento que duró aproximadamente 15 minutos, los protagonistas continuaron con el corte de la torta de la boda -también real-, mientras artistas y celebridades seguían el ritmo de un evento frenético.

Ante más 125 millones de espectadores, y con Bad Bunny como testigo y firmando el certificado de matrimonio, la pareja compartió su felicidad ante el mundo y le dio un detalle más de color a un evento que mezcló el deporte, el arte, y la política.

La pareja contó con el visto bueno de Bad Bunny para dar el sí en pleno escenario

Luego de la ceremonia, llegó el momento de la gran final entre los Seattle Seahawks contra New England Patriots, con victoria de los primeros por un contundente 29 a 13 que hizo vibrar a todo el público presente.

Ricky Martin compartió el detrás de escena con Bad Bunny y Lady Gaga

Uno de los momentos más icónicos del Super Bowl fue el show de medio tiempo que brindó Bad Bunny. Como no podía ser de otra forma, el ganador de tres Premios Grammy invitó a muchísimos colegas a participar de un evento donde se levantó la bandera de las naciones de América Latina en contra del asedio de Estados Unidos.

El emotivo posteo de Ricky Martin

Ricky Martin, uno de los invitados estelares de la jornada dominical, vibró a la par de los espectadores al interpretar el tema “Lo que le pasó a Hawaii”, el cual tiene una letra con un fuerte tinte político.

Ricky Martin cantó en el medio tiempo del Super Bowl

Impactado emocionalmente por compartir escenario con su colega puertorriqueño y Lady Gaga, Ricky Martin utilizó su cuenta de Instagram para expresar su satisfacción por el momento vivido: “Me tienen que dar varias horas para dejarme entender el tsunami de emociones que estoy sintiendo. Gracias Bad Bunny y Lady Gaga”.

El abrazo entre Bad Bunny y Ricky Martin

Además de la postal que recorrió el mundo entero, el exitoso cantante agregó un video junto a Bad Bunny, a quien abrazó y le agradeció por la invitación: “Boricua, te quiero mucho”. Tras la publicación en Instagram, distintos artistas como Lali Espósito y Mau y Ricky utilizaron emojis de corazón y dejaron comentarios alusivos a lo que fue una jornada histórica para América Latina.

El video completo del show de medio tiempo