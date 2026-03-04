Eduardo Coudet brindó este miércoles su conferencia de prensa inicial en el Salón Auditorio del Monumental para formalizar el inicio de su ciclo profesional en River Plate. El ex jugador selló su contrato frente a las autoridades del club y asumió la conducción del primer equipo. El técnico ocupará el lugar vacante tras la salida de Marcelo Gallardo y dirigirá su primera práctica en el predio de Ezeiza durante la tarde.

Las frases más importantes del Chacho Coudet en su presentación como DT de River

Eduardo “Chacho” Coudet priorizó la identidad ofensiva, el compromiso físico de los futbolistas y la unidad institucional durante su discurso inicial. El técnico destacó su ambición de ganar el campeonato nacional y la importancia de elevar el nivel individual de cada integrante del grupo profesional. Sus definiciones centrales incluyeron los siguientes testimonios:

"ESTOY MUY CONTENTO DE QUE SE HAYA DADO ESTA SITUACIÓN. AHORA SIMPLEMENTE, EMPEZAR A TRABAJAR"



“Muy contento de que se haya dado esta situación. Empezar a trabajar. Estoy sin dormir desde ayer . No va a mejorar esta cara durmiendo y todo. Queda trabajo, porque tenemos que entrenar a la tarde. Y estoy con mucha ilusión. Ahora empieza lo lindo ”.

. No va a mejorar esta cara durmiendo y todo. Queda trabajo, porque tenemos que entrenar a la tarde. Y estoy con mucha ilusión. ”. “ Destaco el crecimiento del club , más allá de lo que uno conocía. Es un avance tremendo y sigue construyendo un camino para ser, desde lo que es infraestructura, todavía mejor”.

, más allá de lo que uno conocía. Es un avance tremendo y sigue construyendo un camino para ser, desde lo que es infraestructura, todavía mejor”. “Sinceramente es como que estuve siempre en la Argentina. No dejé de ver nunca fútbol argentino, durmiendo tarde en España. Porque eso te hace sentir cerca y seguir el torneo argentino cada fin de semana. Después, tengo mucha ilusión, sé del lugar donde estoy y las responsabilidades que esto implica . Me gusta el lío y acá estamos”.

. Me gusta el lío y acá estamos”. “Desde lo futbolístico, si bien dicen que conocen el ADN de mis equipos, creo que va de la mano del gusto del hincha del club. Seguramente trataremos de ser un equipo protagonista, como lo pide la historia de este club, como lo intento hacer siempre, más allá de las herramientas o del club donde esté trabajando. Trataremos de arrancar este período de la mejor manera, de contagiarnos”.

"No es una situación fácil, ante la salida de Marcelo. Lo primero que hice fue hablar con él, me dijo palabras que me hicieron muy bien y le agradezco públicamente y de corazón. Y a partir de eso, construir para adelante: lo único que modifica las cosas son la ilusión, el tiempo y el trabajo, y allá vamos”.

"LO PRIMERO QUE HICE FUE COMUNICARME CON MARCELO Y REALMENTE AGRADECERLE SUS PALABRAS, QUE ME HICIERON MUY BIEN"



“Solo puedo prometer que vamos a trabajar mucho. Tengo mucha confianza en este plantel y por eso estoy acá. Tenemos un gran plantel. El fútbol son momentos. Necesitamos recuperarnos. Necesitamos la ayuda del hincha, resetear de cero y todos juntos . Pero la responsabilidad está acá (se señala). Sé lo que implica estar acá sentado y hay que ganar el campeonato. No le voy a esquivar a eso”.

. Pero la responsabilidad está acá (se señala). Sé lo que implica estar acá sentado y hay que ganar el campeonato. No le voy a esquivar a eso”. “Nunca le tuve miedo, pero siempre atajó bastante bien cada vez que me tocó enfrentarlo como DT. Necesitamos de todos y tengo que remarcarle que tengo mi carácter, no soy tan simpático todo el tiempo. No vine a un cumpleaños, pero sé que es un momento para descontracturar. Desde la tensión, es muy difícil”.

“Esto es un monstruo y si no reseteamos las cosas se nos va a poner cuesta arriba. No quiero pararme en un caso puntual, porque mi idea es buscar el mejor nivel de cada uno y hablar individualmente para buscar que todos estén en el mejor nivel para que haya una competencia interna muy sana, que es lo que eleva el nivel de los jugadores. Como dije antes: a trabajar”.

“ No me pone feliz la salida de Marcelo , pero eso me puso acá y estoy muy contento y con mucha ilusión”.

, pero eso me puso acá y estoy muy contento y con mucha ilusión”. “No es fácil jugar acá o estar acá. Por algo el presidente o el mismo Enzo buscan gente que sepa lo que es esto. Yo creo que soy muy consciente de lo que significa esto y de donde estoy. Necesitamos una recuperación, pero la única manera de que eso sea lo antes posible es con todos juntos”.

“Soy reiterativo desde el primer día que dirijo. Yo no miro ni documentos, ni edades ni nacionalidades. Para mí juega siempre el que mejor está . Futbolísticamente hablando, los sistemas lo arman los jugadores en relación a sus características”.

. Futbolísticamente hablando, los sistemas lo arman los jugadores en relación a sus características”. “Mi obsesión como DT es tratar de hacer mejor a cada uno de ellos. Con que los jugadores sean un poquito mejores que antes de tenerlos, estaré muy contento”.

“Las formas y las ideas son las mismas: tener un equipo protagonista y muy físico. Y vamos a trabajar para que eso ocurra. Que sea un equipo físico y agresivo, siempre mirando el arco de enfrente”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.