La máxima categoría del automovilismo mundial inició una etapa de transformación técnica profunda, que se estrenó en el circuito de Albert Park Circuit, en Australia. Los nuevos vehículos de la Fórmula 1 exhiben este año dimensiones reducidas y motores con mayor peso del sistema eléctrico. Esta reglamentación estrena la Aerodinámica Activa como recurso principal para los sobrepasos en las pistas.

Qué significa Aerodinámica Activa, el nuevo concepto que suma la F1 en 2026

Este sistema técnico integra piezas móviles frontales y posteriores cuya operación depende del mando en el volante. La tecnología sustituye de forma definitiva al mecanismo de reducción de arrastre que la categoría utilizó durante 15 años.

El campeonato mundial de la Fórmula uno comienza este jueves en el trazado de Albert Park Circuit www.redbullmediahouse.com

El dispositivo altera la posición de los componentes para modificar el flujo de aire según la necesidad de la unidad en cada tramo. Los alerones cambian su ángulo para reducir la resistencia al viento en las rectas o para aumentar el agarre en las zonas de curvas.

Qué otras reglas se estrenan con esta temporada

Modo recta : configuración de los alerones para reducir la resistencia aerodinámica y ganar velocidad en los tramos veloces

: configuración de los alerones para reducir la resistencia aerodinámica y ganar velocidad en los tramos veloces Modo adelantamiento : sistema de potencia extra disponible al ubicarse a menos de un segundo del competidor delantero

: sistema de potencia extra disponible al ubicarse a menos de un segundo del competidor delantero Modo Boost : activación de la fuerza máxima combinada del motor de combustión y la batería eléctrica

: activación de la fuerza máxima combinada del motor de combustión y la batería eléctrica Clipping : punto en el cual la batería alcanza su límite de descarga y el motor eléctrico deja de aportar potencia

: punto en el cual la batería alcanza su límite de descarga y el motor eléctrico deja de aportar potencia Super clipping : reducción forzada de la potencia del motor para priorizar la recarga de energía bajo aceleración plena

: reducción forzada de la potencia del motor para priorizar la recarga de energía bajo aceleración plena Lift and coast : técnica de conducción basada en retirar el pie del acelerador antes de la frenada para ahorrar recursos

: técnica de conducción basada en retirar el pie del acelerador antes de la frenada para ahorrar recursos Combustibles sostenibles : insumos creados con residuos municipales o biomasa para reducir el impacto ambiental

: insumos creados con residuos municipales o biomasa para reducir el impacto ambiental Minisectores : fragmentos breves de la pista integrados al cronómetro para visualizar el rendimiento de forma instantánea

: fragmentos breves de la pista integrados al cronómetro para visualizar el rendimiento de forma instantánea Gestión energética: administración del sistema híbrido que ahora aporta el 50 % de la potencia total del vehículo

La ardua pretemporada de Franco Colapinto para esta temporada de la Fórmula 1

Modificaciones estructurales en los vehículos

Los monoplazas de la presente temporada muestran un tamaño más compacto. Los ingenieros redujeron la longitud de los vehículos en 20 centímetros. El ancho total de las unidades bajó diez centímetros respecto a los modelos previos. La distancia entre ejes ahora mide 3400 milímetros frente a los 3600 milímetros del ciclo anterior.

El suelo del auto también experimentó un recorte de 150 milímetros. Estos cambios buscan coches más ágiles con menor dependencia de la carga aerodinámica extrema. Las máquinas pesan menos y responden con mayor agilidad en circuitos de alta complejidad técnica.

El uso de combustibles sostenibles fabricados con biomasa busca alcanzar la neutralidad de carbono Altaf Qadri - AP

El uso de combustibles sostenibles marca el rumbo ecológico del certamen. Los motores funcionan con derivados de biomasa o residuos urbanos. Esta decisión busca la neutralidad de carbono en la competencia.

Franco Colapinto analizó estos cambios antes de las prácticas en Australia. El corredor bonaerense declaró: “Una nueva manera de manejar”. El argentino compartirá el garaje con Pierre Gasly durante este ciclo. El campeón defensor Lando Norris y figuras como Fernando Alonso, integrante de Aston Martin, también contaron que adaptan sus estilos a la gestión energética constante.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.