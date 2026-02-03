Uno por uno: estos son los 20 jugadores de la selección argentina que ya tienen un pasaje para el Mundial 2026

Lionel Scaloni está rumbo a definir la lista de los jugadores de la selección argentina para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, que sostiene la estructura de los futbolistas que ganaron el título en Qatar y suma nuevos nombres con presente en ligas europeas. El equipo nacional debutará el 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium.

Lionel Scaloni planifica la renovación del plantel con el objetivo de mantener la competitividad de la selección argentina en Mundial 2026 LUIS ROBAYO� - AFP�

¿Quiénes integran la lista de los 20 futbolistas con lugar asegurado?

De los 26 jugadores que fueron convocados por Scaloni, 20 nombres se imponen por peso propio y ya cuentan con un sitio fijo para el próximo torneo. La regla de oro del cuerpo técnico establece que “para estar, hay que jugar, y rendir”. Los futbolistas que tendrían el pasaje confirmado son los siguientes:

Arqueros

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Defensores

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Nicolás Otamendi

Nicolás Tagliafico

Mediocampistas

Rodrigo De Paul

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Leandro Paredes

Giovanni Lo Celso

Giuliano Simeone

Nicolás Paz

Nicolás González

Delanteros

Lionel Messi

Thiago Almada

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Vigencia de los delanteros y el rol del capitán

Lionel Messi encabeza la ofensiva y busca su sexta participación mundialista. El capitán anotó 29 goles en Inter Miami durante 2025 y encadenó seis dobletes. Messi llegará a la Finalissima ante España con poco rodaje por el calendario de la MLS. Por otro lado, Thiago Almada, otro delantero que se encuentra en el listado, se consolidó como el reemplazo de Ángel Di María tras sus actuaciones ante Uruguay y Brasil, un jugador que inició el año como titular en Atlético de Madrid.

Lionel Messi es uno de los confirmados para el Mundial 2026 Fernando Vergara� - AP�

Julián Álvarez y Lautaro Martínez tienen su lugar asegurado en el ataque. Álvarez alcanzó 11 goles en 30 partidos con Atlético de Madrid, mientras que Lautaro Martínez es el capitán de Inter y lidera la tabla de artilleros de la Serie A con 12 goles. El delantero sumó 170 goles totales en el club italiano e igualó la marca histórica de Alessandro Altobelli. En la temporada actual acumula 21 goles y seis asistencias por todas las competencias. Scaloni cuenta con tres partidos antes del inicio del torneo para definir los últimos nombres de la lista definitiva.

Lautaro Martínez es uno de los convocados por Scaloni ALBERTO PIZZOLI� - AFP�

Consolidación de los pilares en el arco y la defensa

Emiliano Martínez lidera el arco nacional desde su puesto en Aston Villa, un club que ocupa el tercer lugar en la Premier League y posee una de las vallas menos vencidas. Martínez recuperó el protagonismo tras un pase frustrado al United. Por orto lado, figura el nombre de Gerónimo Rulli, titular en Olympique de Marsella, un arquero que llegó desde Ajax en busca de minutos para la recta final hacia el torneo. Sus números en la temporada son buenos con 25 partidos disputados. Walter Benítez aparece como opción para el tercer puesto. El arquero de Crystal Palace atajó apenas seis encuentros en competencias menores como la FA Cup y la EFL Cup.

Emiliano Martínez lidera el arco nacional para el Mundial 2026 GLYN KIRK - AFP

Nahuel Molina es una pieza fija en el lateral derecho de la defensa. El defensor compite por el lugar en Atlético de Madrid con Marcos Llorente. Además, el autor del penal decisivo en Qatar, Gonzalo Montiel, quien regresó a River tras su paso por Sevilla y Nottingham Forest, también se encuentra en la lista de los confirmados.

En la zaga central, Cristian Romero atraviesa un gran presente en Tottenham. El capitán de los Spurs anotó goles ante Burnley, West Ham y Dortmund. Por otro lado, Nicolás Otamendi, referente de Benfica bajo la conducción de José Mourinho, se perdió solo cuatro partidos en el último año y medio pero asegura su lugar en el campeonato mundial, al igual que Lisandro Martínez, quien volvió a la actividad en noviembre y recuperó la capitanía en United. Nicolás Tagliafico es el dueño del carril izquierdo, el jugador de Lyon sufrió lesiones recientes ante Monaco y Brest pero mantiene su lugar en el esquema nacional. Juan Foyth quedó fuera de la consideración por una rotura del tendón de Aquiles en un partido entre Villarreal y Real Madrid.

Los jugadores argentinos que ya se encuenran dentro del Mundial 2026 Manuel Cortina - La Nacion

Renovación y jerarquía en la zona central del campo

Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister llegan en plenitud física a esta etapa del proceso. De Paul juega en la MLS para Inter Miami y suma dos goles y siete asistencias en 23 encuentros, mientras que Enzo Fernández es titular en Chelsea con nueve tantos en la temporada. Alexis Mac Allister alterna funciones en Liverpool y anotó goles ante Qarabag y Real Madrid y Leandro Paredes aporta experiencia desde su regreso a Boca. El volante acumula 21 partidos y marcó un gol de penal ante Newell’s.

Giuliano Simeone es una de las nuevas incoporaciones confirmadas para el Mundial 2026 RODRIGO ARANGUA - AFP

Giovanni Lo Celso integra la nómina pese a sus problemas físicos en Betis. Giuliano Simeone y Nicolás Paz son las nuevas variantes confirmadas por el entrenador. El hijo del Cholo se consolidó en Atlético de Madrid y marcó un gol ante Brasil en la victoria por 4 a 1, mientras que Paz brilla en Como con nueve goles y seis asistencias en 24 partidos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Leandro Contento.