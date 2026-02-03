LA NACION
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 3 de febrero

Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1450 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1470 para la misma operación

¿A cuánto está el dólar hoy, martes 3 de febrero?
Cotización del dólar de hoy

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

¿Qué son las criptomonedas? Cómo funcionan y por qué son distintas al dinero tradicional
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?

La divisa minorista cerró este lunes 2 de febrero a $1420 para la compra y a $1470 para la venta.

