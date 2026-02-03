en vivo
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 3 de febrero
Ayer la divisa paralela que se comercializa en el mercado informal cerró a $1450 para la venta; en tanto, el oficial se ubicó en los $1470 para la misma operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1420,00Venta$1470,00
Dólar blue
Compra$1430,00Venta$1450,00
Dólar tarjeta
Venta$1911,0
Dólar CCL
Venta$1484,75
Dólar MEP
Venta$1474,73
Dólar mayorista
Venta$1451,50
Euro
Compra$1670,00Venta$1770,00
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró este lunes 2 de febrero a $1420 para la compra y a $1470 para la venta.
