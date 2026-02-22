Alerta en las sedes del Mundial 2026, tras el operativo en el que cayó “El Mencho”, el capo narco más buscado en México

Los enfrentamientos armados que se generaron por causa del operativo en el que fue abatido el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, tienen en alerta a todo el estado, en especial a Guadalajara, una de las sedes del Mundial 2026, donde la selección de Colombia jugará uno de sus partidos en el torneo.

Un hombre observa un vehículo incendiado durante un estado de código rojo, en la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, México, el 22 de febrero de 2026 [e]STR� - XinHua�

Por lo pronto, ya se tomó la primera medida relacionada con el deporte: el clásico de la Liga Femenina de México entre Chivas de Guadalajara y América, que se iba a jugar este domingo en el estadio Akron, fue aplazado y será “reprogramado en hora y fecha por confirmar”.

La situación en todo el estado de Jalisco, en especial en Puerto Vallarta, es muy tensa e incluso gobiernos como el de Canadá y Estados Unidos recomendaron a sus ciudadanos no salir a las calles.

Grupos organizados siembran el caos en Jalisco tras el asesinato de "el Mencho", el narco más buscado ULISES RUIZ� - AFP�

“Grupos criminales han establecido bloqueos en las carreteras con vehículos en llamas en varias ciudades del estado de Jalisco, incluida Puerto Vallarta. Se han producido tiroteos con las fuerzas de seguridad y explosiones. En Puerto Vallarta está vigente una orden para permanecer en las residencias. Todos los servicios de taxi y transporte de pasajeros están suspendidos hasta nuevo aviso”, explicó el gobierno canadiense.

El Departamento de Estado de Estados Unidos instó el domingo a su ciudadanos en México a refugiarse ante los hechos de violencia, bloqueos de carreteras y cancelaciones de vuelos, después de que soldados mexicanos abatieran al jefe narco.

“Debido a las operaciones de seguridad en curso y de gran alcance, así como a los bloqueos de carreteras y a la actividad delictiva en muchas zonas de México, los ciudadanos estadounidenses deben permanecer resguardados hasta nuevo aviso”, señaló un comunicado de la sección de Asuntos Consulares del Departamento, difundido en X.

Security Alert – Update: Ongoing Security Operations - U.S. Mission Mexico (February 22, 2026)



Locations: Widespread, including Jalisco State (including Puerto Vallarta, Chapala, and Guadalajara), Baja California State (including Tijuana, Tecate, and Ensenada), Quintana Roo… pic.twitter.com/vwxfOSF6iJ — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 22, 2026

“Los bloqueos han afectado las operaciones aéreas, y algunos vuelos nacionales e internacionales han sido cancelados tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta”, añadió.

Preocupación por el Mundial

Ya esta semana las autoridades de México habían comenzado a tomar medidas ante la posibilidad de que colombianos vinculados con el narcotráfico ingresaran a ese país aprovechando la realización de la Copa Mundial de la FIFA.

“Estamos en alerta permanente con el Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional (...) hemos ya retornado a su país a algunos ciudadanos colombianos que no acreditaban el motivo de su presencia” en Jalisco, dijo Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de seguridad del Estado, a la agencia AFP.

Un agente de policía monta guardia fuera del estadio Akron antes de un partido amistoso entre México y Ecuador en Guadalajara, México, el 14 de octubre de 2025 Eduardo Verdugo - AP

“Ha habido gente que ha llegado a reclutarse con uno de los carteles”, insistió, y agregó que “desde luego aprovecharán paquetes turísticos y todo para, entre ellos, meterse”.

Guadalajara tendrá un enorme operativo de seguridad durante el mundial para garantizar la seguridad del mismo, en el que utilizarán “más de 2000 cámaras de vigilancia, drones y equipos para combatir aeronaves no tripuladas”, según AFP.

“El Mencho” fue abatido este domingo, a los 56 años de edad. Así llegó a su fin una de las búsquedas internacionales más intensas de la última década.

El afiche de la recompensa ofrecida por la DEA para dar con El Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) era considerado por las autoridades de México y Estados Unidos como el principal artífice de la expansión global de dicha organización criminal.

El estadio Akron de Guadalajara recibirá cuatro partidos de la Copa del Mundo:

11 de junio: Corea del Sur vs. el ganador del play-off entre República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte

18 de junio: México vs. Corea del Sur

23 de junio: Colombia vs. el vencedor del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo

26 de junio: Uruguay vs. España

El Estadio Akron Guadalajara será sede de cuatro encuentros de la Copa del Mundo 2026 IVAN VILLEGAS

Otros dos eventos deportivos fueron suspendidos este domingo en el estado de Jalisco.

“El partido entre los clubes Querétaro y Juárez, correspondiente a la jornada 7 del torneo Clausura 2026, a disputarse en el estadio La Corregidora será reprogramado”, informó primera división del fútbol mexicano en un comunicado.

El encuentro por la séptima jornada del torneo Clausura debía disputarse en el estadio La Corregidora, en la ciudad de Querétaro, sede donde además la selección mexicana tiene previsto enfrentar a Islandia el miércoles en un amistoso de cara al Mundial 2026.

Oficiales de policía montan guardia en el centro de Guadalajara, estado de Jalisco, México, el domingo 22 de febrero de 2026 Alejandra Leyva� - AP�

La Liga Expansión (segunda división) también aplazó el duelo entre Tapatío y Tlaxcala, previsto en el estadio Gregorio “Tepa” Gómez, también en el estado de Jalisco.

Diario El Tiempo/GDA, con información de AFP