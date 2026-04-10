Día 42 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este viernes 10 de abril en su 42° día de guerra. Tras el alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán por dos semanas, Donald Trump prometió “la batalla más grande, mejor y más fuerte que nunca” si el pacto no se cumple. Israel continúa con sus ataques a Hezbollah en Líbano. El precio del petróleo baja.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Teherán cerró de nuevo el estrecho de Ormuz por los ataques israelíes en el Líbano y amenazó a Tel Aviv con ataques de represalia continúa su ofensiva.

Trump calificó de “pobre” y “deshonroso” el desempeño de Teherán en la gestión del paso marítimo tras el cese al fuego. Amenazó con “ la batalla más grande, mejor y más fuerte que nunca ” si no se cumple el pacto.

” si no se cumple el pacto. En medio de los ataques, Netanyahu ordena a su gabinete negociar con el Líbano para que desarme a Hezbollah.

Un hombre quema una fotografía del presidente estadounidense Donald Trump y del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu JAM STA ROSA - AFP

España, uno de los países más activos en su oposición a la guerra en Medio Oriente, reabrirá su embajada en Teherán -cerrada en marzo tras el estallido del conflicto- para sumarse al “esfuerzo por la paz”.

Otros hechos de importancia

Se escucharon explosiones en Doha y Emiratos Árabes Unidos dijo que respondió a amenaza de misiles iraníes.

y Emiratos Árabes Unidos dijo que respondió a amenaza de misiles iraníes. Se reportó un ataque en una planta iraní a horas del fin del plazo impuesto por Trump.

a horas del fin del plazo impuesto por Trump. El alto al fuego pactado surge de un acuerdo de 10 puntos. Entre ellos, se incluye el tránsito controlado por el estrecho de Ormuz, el fin de la guerra y la retirada de las fuerzas estadounidenses de combate de las bases de Medio Oriente.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

Está previsto que el cese al fuego dure dos semanas JACK GUEZ - AFP