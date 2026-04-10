Día 42 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento
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El conflicto en Medio Oriente entró este viernes 10 de abril en su 42° día de guerra. Tras el alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán por dos semanas, Donald Trump prometió “la batalla más grande, mejor y más fuerte que nunca” si el pacto no se cumple. Israel continúa con sus ataques a Hezbollah en Líbano. El precio del petróleo baja.
Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.
Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy
- Teherán cerró de nuevo el estrecho de Ormuz por los ataques israelíes en el Líbano y amenazó a Tel Aviv con ataques de represalia continúa su ofensiva.
- Trump calificó de “pobre” y “deshonroso” el desempeño de Teherán en la gestión del paso marítimo tras el cese al fuego. Amenazó con “la batalla más grande, mejor y más fuerte que nunca” si no se cumple el pacto.
- En medio de los ataques, Netanyahu ordena a su gabinete negociar con el Líbano para que desarme a Hezbollah.
- España, uno de los países más activos en su oposición a la guerra en Medio Oriente, reabrirá su embajada en Teherán -cerrada en marzo tras el estallido del conflicto- para sumarse al “esfuerzo por la paz”.
Otros hechos de importancia
- Se escucharon explosiones en Doha y Emiratos Árabes Unidos dijo que respondió a amenaza de misiles iraníes.
- Se reportó un ataque en una planta iraní a horas del fin del plazo impuesto por Trump.
- El alto al fuego pactado surge de un acuerdo de 10 puntos. Entre ellos, se incluye el tránsito controlado por el estrecho de Ormuz, el fin de la guerra y la retirada de las fuerzas estadounidenses de combate de las bases de Medio Oriente.
Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán
- Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
- Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
- Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
- Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
- En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.
- Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
- Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
LA NACION
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