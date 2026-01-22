El régimen de Venezuela excarceló a Rafael Tudares, el yerno de Edmundo González

CARACAS.- El yerno de Edmundo González, candidato opositor en las elecciones en Venezuela de 2024 contra Nicolás Maduro y ganador de las mismas según parte de la comunidad internacional, fue excarcelado en la madrugada de este jueves, tras más de un año de detención arbitraria, según confirmó su esposa, Mariana González de Tudares. La liberación se da en medio de los compromisos asumidos por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, con Estados Unidos, en relación a los presos políticos del régimen.

“Luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada”, escribió este jueves en X Mariana González de Tudares, hija del presidente electo en 2024 según las actas recopiladas por la oposición.

Luego del operativo militar estadounidense en la madrugada del 3 de enero, en el que el presidente Nicolás Maduro fue capturado junto a la primera dama Cilia Flores, el régimen de la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la liberación de venezolanos y extranjeros como un gesto para consolidar la paz y la convivencia en el país.

La liberación de Tudares se concretó mediante una medida cautelar sustitutiva dictada por el Tribunal Especial Tercero contra el Terrorismo. El yerno del dirigente opositor fue trasladado directamente a la residencia de la Embajada de Suiza en Caracas, donde se produjo el reencuentro familiar.

Una primera fotografía difundida en redes sociales muestra a Tudares junto a su esposa, al arzobispo de Caracas Raúl Biord y otros presentes, incluyendo representantes diplomáticos y figuras como Ricardo Cusanno, expresidente de la central empresarial Fedecámaras. Al recién liberado se lo ve con al menos 20 kilos menos y rapado, al igual que muchas otras figuras excarceladas.

Una “lucha estoica”

La detención de Tudares ocurrió el 7 de enero de 2025, mientras llevaba a sus hijos al colegio. Fue detenido por hombres encapuchados y condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel por cargos de terrorismo. El fallo fue calificado de “represalia” por el ex rival de Maduro.

Edmundo González Urrutia, candidato en lugar de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado en las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, se habría impuesto a Nicolás Maduro según el conteo de actas de la oposición. Sin embargo, los entes oficiales aseguraron que la victoria había sido del entonces gobernante, sin mostrar pruebas.

González Urrutia partió al exilio en España. Su hija Mariana y Rafael Tudares permanecieron en el país con su familia.

“Este ha sido un año marcado por la incertidumbre, el silencio y la angustia que conocen quienes han vivido la ausencia forzada de un familiar”, publicó Edmundo González este jueves en la red social X. “Estas personas no deberían estar presas y cada día de privación de libertad prolonga una violación que sigue abierta”, añadió.

Esta imagen difundida el 7 de enero de 2024 por la familia González muestra al dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia (derecha) posando junto a su familia en Venezuela. De izquierda a derecha: su yerno Rafael Tudares, su esposa Mercedes López, su hija Mariana González López HANDOUT� - Gonzalez Lopez family�

Sin tener ninguna militancia política ni figuración pública, el caso de Tudares adquirió relevancia porque se inscribe dentro de una lógica de castigar a los familiares de figuras políticas, tal como han advertido diversas ONG de derechos humanos.

“Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael”, escribió en su publicación Mariana González. La mujer había denunciado el lunes haber sido víctima de tres episodios de extorsión vinculados al proceso judicial que mantuvo a su esposo privado de libertad desde hace meses.

Según su testimonio, en cada uno de estos encuentros hubo testigos presenciales que escucharon íntegramente las exigencias que se le hicieron. “Se me indicó directamente que, para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa”, afirmó.

“Sería un error reducir este hecho a una historia personal. Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y, en muchos casos, sin verdad”, afirmó en su publicación Edmundo González.

La ONG Foro Penal contabiliza al 19 de enero 777 presos políticos, con 143 excarcelaciones desde el anuncio del gobierno el 8 de enero.

El proceso ha sido muy lento. Decenas de familiares duermen frente a las cárceles con la esperanza de ver salir a sus presos en libertad.

Entre los opositores que siguen aún tras las rejas destaca Juan Pablo Guanipa, importante aliado de Machado y vinculado a una supuesta conspiración contra las elecciones de gobernadores y diputados al Parlamento en 2025.

También permanece detenido Freddy Superlano, detenido en julio de 2024, en medio de las protestas contra la reelección de Maduro, y el activista Javier Tarazona, detenido desde 2021 por “terrorismo”, “traición” e “incitación al odio”.

“Sin temor alguno”

Delcy Rodríguez heredó el poder con la captura de Maduro y dio un vuelco a la relación con Washington con acuerdos petroleros y el compromiso de liberar presos políticos, a medida que reorganiza el gabinete de ministros y los altos mandos militares. Tiene previsto incluso una reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca en una fecha a determinar.

La presidenta interina de Venezuela visitará próximamente Estados Unidos, informó el 21 de enero de 2026 un alto funcionario estadounidense, en una nueva señal de la disposición de Trump a acercarse a la nueva conducción del país sudamericano, rico en petróleo JUAN BARRETO� - AFP�

Rodríguez era vicepresidenta de Maduro y, en lo formal, está encargada del gobierno hasta el regreso del gobernante, preso en Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico. La Constitución estipula que gobernará hasta por seis meses, cuando deben convocarse nuevas elecciones.

La nueva presidenta sin embargo tomó rienda total del gobierno. Cambió ministros e impulsó leyes como la reforma a la ley de hidrocarburos para incentivar la inversión extranjera en el sector petrolero venezolano, clave en la agenda Trump para la Venezuela post Maduro.

Trump dijo el miércoles en el Foro de Davos que “los líderes del país han sido muy, muy listos”, en referencia a Rodríguez, y la Casa Blanca anunció una visita en una fecha aún por definir.

“Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias”, dijo el miércoles Rodríguez.

