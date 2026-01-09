La esposa de Nahuel Gallo dijo que está “esperanzada” de ver al gendarme tras los anuncios de Venezuela: “Tengo el corazón en la boca”

En medio de una serie de liberaciones de presos políticos en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro, María Alexandra Gómez, esposa del gendarme Nahuel Gallo, detenido por el régimen, expresó que mantiene la esperanza de poder volver a ver en la Argentina al padre de su hijo. “Tengo el corazón en la boca. Lo único que necesito es que la libertad se dé para todos”, señaló y remarcó que entiende que se trata de un proceso.

“No tenemos ningún tipo de información confirmada, pero estamos esperanzados de que por lo que luchamos durante mucho tiempo se de hoy. No perdemos la fe, aunque obviamente entendemos que es un proceso. Esperemos que no sea más que eso”, indicó Gómez esta tarde en diálogo con TN.

A su vez, dijo que su hijo, Víctor, pregunta dónde está su papá y relató: “Ojalá podamos volver a esa tranquilidad como familia que nos robaron desde hace mucho tiempo”.

A 13 meses de la desaparición forzada del gendarme, Gómez afirmó que espera que este sea “el último 8″, en referencia al día en el que Gallo fue detenido, y recibir una llamada de su marido. “Estoy nerviosa y angustiada, pero con la fe intacta de que esto va a acabar y vamos a recibir a Nahuel pronto en la Argentina”, aseguró.

“Nosotros hicimos todo lo legalmente correcto para poder lograr la liberación de Nahuel. Están elevadas todas las denuncias ante todos los organismos internacionales. La Argentina sigue haciendo los llamados ante todos los foros. Yo estuve afuera de la cárcel y nos dijeron que nos largáramos. Y nunca nos equivocamos. Siempre supe que Nahuel estaba ahí. Incluso muchas veces le pedí a los custodios que no me mintieran”, añadió y subrayó que el gobierno argentino “está al tanto de todo” y es el encargado de que Gallo vuelva al país.

María Alexandra Gómez: "Espero poder ver a Nahuel" TOMAS CUESTA - AFP

Este martes, antes de que el gobierno de transición en Venezuela anunciara la liberación de presos políticos, Gómez dijo a LN+ que seguía con esperanzas de volver a ver a Gallo pero expresó preocupación porque “las cárceles aún estaban custodiadas”. “Estamos preocupados, pero bueno: esperamos que sea lo que sea que esté pasando, pase rápido para que mi marido pueda regresar a casa", aseveró.

El Gobierno sigue “de cerca” el caso de Gallo

Tal como informó LA NACION, el gobierno argentino recibió este jueves como una “gran noticia” el anuncio de Venezuela de que iniciará la liberación de “presos políticos” detenidos durante el régimen de Nicolás Maduro y dijo que aguarda para que se concrete “lo más importante”, que sería la liberación del gendarme Nahuel Gallo y del abogado Germán Giuliani, ambos detenidos en cárceles del régimen chavista.

La senadora Patricia Bullrich, quien era ministra de Seguridad cuando Gallo fue detenido en Venezuela, habló en nombre del Gobierno y dejó en claro que siguen de cerca el caso. Mientras tanto, fuentes de la Cancillería, la cartera que ahora dirige Alejandra Monteoliva y la Casa Rosada optaron por el silencio, ante la expectativa de que el gobierno de Delcy Rodríguez sume a los dos argentinos a la lista de las liberaciones en los próximos días.

“Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias", remarcó Bullrich en su cuenta de X.