Favores, regalos y acceso: el sistema de beneficios que Epstein ofrecía a su círculo

Jeffrey Epstein, como ha quedado claro una vez más tras la más reciente filtración de archivos del Departamento de Justicia, pasará a la historia como quizás el trepador más terriblemente consumado de este siglo.

Conocía a prácticamente todo el mundo, mencionando nombres, intercambiando favores, traficando con fines sexuales y posiblemente chantajeando para ascender, ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo.

Solo Vladimir Putin, al parecer, estaba más allá de sus encantos diabólicos.

El magnate financiero y delincuente sexual condenado, Jeffrey Epstein BBC Mundo

Muchas de las personas que ahora se ha revelado que lo conocían bien habían afirmado previamente que apenas lo conocían, y todas afirman ahora que ciertamente no lo conocían lo suficiente como para presenciar la pedofilia. Ahora están desacreditados por su relación con él y, a menudo, sin trabajo.

Mucha gente lo siguió incluso después de que fue encarcelado en 2008 en Florida por delitos sexuales y, en algunos casos, incluso después de que volvió a la cárcel en 2019 por cargos de tráfico sexual. En aquel entonces, la difícil situación de las víctimas a menudo parecía ser un asunto secundario.

Probablemente se deba a que lo que habían recibido de él en el pasado -acceso a personas que impulsaron sus carreras, acceso a chicas jóvenes y un sinfín de regalos- aún parecía disponible. Esa es la naturaleza de los archivos de Epstein: el registro de lo que una clase global de personas muy privilegiadas, exitosas y engreídas deseaba recibir como regalo.

Epstein en el casamiento de Trump en 1993

A veces era un bolso de la firma Prada. Otras veces era un vuelo en el jet de Epstein o un fin de semana en su isla. A veces era una donación a una organización benéfica o a una escuela. O un trabajo para su hijo en una película de Woody Allen, o un atajo para que la propia hija de Allen entrara en la universidad Bard. A veces era una “rubia sueca alta”. Otras veces era una joven que podría estar “un poco asustada por la diferencia de edad”.

Al escribir sobre una serie anterior de correos electrónicos en el Times, Anand Giridharadas preguntó: “¿Cómo logró Epstein atraer a tantos desconocidos? Los correos revelan una economía de intercambio de información no pública que era un gran atractivo. Este no es un mundo en el que se lleva una botella de vino a la cena”.

La información confidencial no era lo único que Epstein tenía a mano. La imagen proporcionada por los archivos más recientes muestra cómo Epstein se ganó el favor y las amistades actuando como una especie de superconserje. A veces, eso significaba enviar el helicóptero a recoger invitados, como cuando en un correo de 2012 le ofreció hacerlo a Elon Musk, escribiendo: “¿Cuántas personas serán para el helicóptero a la isla?”. En otra ocasión, Musk le preguntó a su conserje Epstein: “¿Tenés alguna fiesta planeada?”.

Esta foto muestra a la socia de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a la estrella del pop Mick Jagger y al expresidente Bill Clinton , junto con invitados no identificados en una ubicación no especificada HANDOUT - US DEPARTMENT OF JUSTICE

Y Epstein proporcionó viajes en avión privado, prácticas, Apple Watches, bolsos Hermés, buzos extragrandes (que fueron para Steve Bannon), casi 10.000 dólares en remeras y calzoncillos (para Woody Allen) y un suéter XXL de cachemira (para Noam Chomsky). Y luego está la estrella de Substack de la “resistencia”, Michael Wolff, quien aparece en todos los archivos de Epstein, quien le escribe a Epstein: “Los zapatos son muy bonitos. Gracias”.

Hay muchas maneras de parecer ridículo y siniestro en los archivos de Epstein, la peor de ellas, obviamente, son correos electrónicos como el que Peter Attia le escribió a Epstein en 2016, ocho años después de que se convirtiera en delincuente sexual registrado: “El coño es, efectivamente, bajo en carbohidratos. Aunque todavía estoy esperando los resultados sobre el contenido de gluten”. Seguramente todos ya han visto la foto del expríncipe Andrés abrazando a Virginia Giuffre, de 17 años. También hay una foto de Bill Clinton en un jacuzzi.

Hay otros correos electrónicos, aparentemente más inofensivos, que resultan igual de condenatorios, porque muestran un mundo en el que es normal llevar a tus hijos a la isla de un delincuente sexual registrado. En 2012, la esposa del secretario de Comercio, Howard Lutnick, escribió a la asistente de Epstein, Lesley Groff: “Llegaremos de Caneel Bay por la mañana”, llevaremos “dos familias, cada una con cuatro niños de entre 7 y 16 años. Seis niños y dos niñas. Espero que no haya problema”.

Fotos publicadas en el libro "Nobody's Girl. A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" de Virginia Roberts Giuffre Getty Images

Posteriormente, Lutnick mintió sobre su relación con Epstein, afirmando que en 2005 se había sentido tan “asqueado” que no volvió a tener contacto con él. En 2017, Epstein donó 50.000 dólares en honor a Lutnick a una organización desconocida.

Muchos de los correos electrónicos muestran un mundo que incluye una forma de venta de estatus. Epstein utilizó a sus amigos de Hollywood (Allen y Brett Ratner, futuro director del documental Melania) para seducir a sus amigos, ricos, inteligentes pero poco glamurosos. Un vuelo gratuito para una persona de alto estatus (quizás incluso un miembro de la realeza) que de otro modo no tendría acceso a un avión privado sería de gran ayuda.

En 2016, Brad Karp, presidente de Paul Weiss, el bufete de abogados más prestigioso de Nueva York y uno de los primeros en llegar a un acuerdo con el gobierno de Donald Trump, le escribió a Epstein: “¿Puedo plantearle un asunto personal sobre mi hijo David?”. Continuó: “Le encantaría trabajar, en cualquier puesto, con Woody en su próximo proyecto cinematográfico, si es posible. Desde luego, no necesita que le paguen y es un chico muy bueno y talentoso”.

Esta foto publicada por el Departamento de Justicia de los EE.UU. muestra al expresidente Bill Clinton nadando junto a una mujer que parece ser Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein HANDOUT - US DEPARTMENT OF JUSTICE

Que un padre le pida trabajo a un amigo para su hijo no es ilegal. Pero es interesante que el bufete de Karp fuera uno de los primeros en llegar a un acuerdo con el gobierno de otra persona que aparece miles de veces en los archivos de Epstein: Donald Trump.

¿Y qué tiene que ver Trump con esto? Había prometido librar a Estados Unidos precisamente del tipo de élite global egoísta en la que se encontraba Epstein. “Nadie conoce el sistema mejor que yo, por eso solo yo puedo arreglarlo”, dijo Trump en su discurso de aceptación de la nominación republicana en 2016 . Fue un mensaje que resonó, y cuando uno vuelve a ver ese discurso, como lo hice yo el otro día, el entusiasmo de la multitud es impactante.

Por fin, alguien le revelaba al pueblo estadounidense el terrible secreto de que, por mucho que uno trabajara, por muy inteligente que fuera, no había manera de salir adelante en Estados Unidos en 2016. No era su culpa. Era culpa de las élites. Por aquella época, vimos también el auge de QAnon, una teoría conspirativa que afirmaba que una red de tráfico sexual estaba dirigida por las élites desde el sótano inexistente de una pizzería.

Trump y Epstein en una imagen de la década de los 90 Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes

QAnon sonaba descabellado en aquel momento -y sigue siéndolo-, pero los archivos de Epstein muestran que tenía paralelismos con la realidad.

Hay muchos secretos terribles enterrados en los archivos de Epstein, que mezclan lo mundano con lo horroroso, lo sediento con lo criminal, y quizás esa sea la parte más perturbadora de todo esto. Casualmente, junto con un lazo, se encuentran hombres cancelados, tráfico sexual y consejos mediáticos de Michael Wolff.

Ser un delincuente sexual convicto no convirtió a Epstein en un paria, no mientras parecía tener algo que ofrecer. Su amoralidad transaccional, de hecho, parecía aumentar su atractivo para quienes estaban convencidos de que las reglas no se aplicaban a ellos.

Por Molly Jong-Fast