Alejandro Lerner reveló la historia detrás de una de sus canciones más famosas: “Fue por pasión”

Con cerca de cuatro décadas de carrera, una decena de éxitos que musicalizaron la vida de múltiples generaciones y tras haber compuesto temas para destacadas figuras del mundo de la música como la ganadora del Grammy Celine Dion, Alejandro Lerner es uno de los artistas más destacados de la Argentina. Dentro de la extensa lista de hits que supieron estar en el podio de mayor cantidad de reproducciones y que ya son un clásico nacional se destaca “Amarte Así” el cual, según reveló durante su paso por Noche al Dente (América), compuso “por pasión”.

En la velada del miércoles, poco antes de dar inicio a su gira de Grandes Éxitos que lo llevará a recorrer Estados Unidos para después sumar múltiples fechas en la Argentina, Alejandro Lerner se tomó el tiempo de pasar por el ciclo nocturno conducido por Fernando Dente.

Una vez presentado ante la audiencia y ya ubicado en el piano que desde la producción instalaron en el estudio solamente para que él pudiera tocar en vivo, se dispuso a entonar una de las canciones favoritas del público y la que el mismo conductor pidió expresamente que cantara para poder acompañarlo.

Alejandro Lerner es uno de los cantautores y productores más reconocidos de la Argentina Santiago Cichero/AFV

Antes de comenzar con “Amarte Así”, estrenada en el 2000, Dente quiso saber qué lo llevó a componerla. “Por pasión. Hay cosas que se hacen por amor, otras por soledad... pero componer por pasión está bueno”, reveló, enigmático, el reconocido cantautor. Minutos más tarde, compartió la historia detrás de otro de sus éxitos.

Además de componer y escribir para él mismo, Lerner tiene un extenso historial de crear bandas sonoras para películas. Pero cuando presentó “Cuatro Estrofas” al director de Los pasajeros del jardín -estrenada a comienzos de la década de los ochenta y dirigida por Alejandro Doria-, el mismo director le dijo que no porque no le gustaba.

“Así la canción quedó huérfana”, explicó. Y continuó: “Cuando hice mi primer disco tenía un montón de rock que venía componiendo, para el segundo tenía ‘Todo a pulmón’ y para el tercer disco no tenía tantas canciones porque me la había pasado viajando por todos lados”.

Alejandro Lerner contó la historia detrás de "Cuatro Estrofas"

Fue en ese momento en el que decidió mostrarle “Cuatro Estrofas” al productor. “Le dije ‘tengo una que no sé si te va a gustar’, porque ya no había gustado una vez”, contó. Una vez que terminó de cantar, este le respondió: “Mostrame la que crees que no me van a gustar porque esas son las que quiero escuchar”.

No obstante, la pieza que finalmente llegó a oídos del público como parte del EP Sus primeras canciones, implicó un antes y un después tanto en su vida como en su carrera ya que fue la responsable de que conociera a Armando Manzanero que, además de convertirse en “su padre artístico”, también fue quien lo llevó por el camino de la composición y producción musical para otros artistas.

Gracias a la guía del músico mexicano, quien falleció en diciembre del 2020, Lerner llegó a trabajar en el detrás de escena con figuras internacionales como Luis Miguel y nacionales como Soledad Pastorutti y Sandra Mihanovich.

