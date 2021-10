Alerta spoiler: el creador de El juego del calamar explicó la controvertida decisión final del protagonista

El juego del calamar se convirtió en uno de los grandes éxitos internacionales de Netflix -ya es el estreno más visto de la plataforma-. Su creador, Hwang Dong-hyuk, quiso explicar por qué Gi-hun (Lee Jung-jae) toma una controvertida decisión al final de la primera temporada.

El también director y guionista de la ficción surcoreana que sigue a un grupo de personas en dificultades económicas que participan en un sanguinario despiadado juego en el que solo puede quedar uno con vida que se llevará un premio millonario. El título de la partida hace referencia a un popular juego infantil, ya que las distintas pruebas del concurso son versiones mortales de los pasatiempos icónicos de los más pequeños en el país asiático.

[Atención: esta noticia contiene spoilers]

El final de El Juego del Calamar muestra que, tras proclamarse ganador, Gi-hun tiene la oportunidad de empezar una nueva vida en Estados Unidos. Sin embargo, en el último momento, decide permanecer en Seúl. con Aunque no se explica nada, todo indica que su objetivo de destapar públicamente la competición y desarmar así a la misteriosa organización que se esconde tras este perverso juego.

El creador de El juego del calamar explica la decisión final de Gi-hun

Hwang reveló que el motivo de que no se marche no tiene por qué estar relacionado con la venganza pura y dura, sino que podría representar el deseo de Gi-hun de enfrentarse a todo un sistema en lugar de volver a formar parte de él.

“Es cierto que la primera temporada terminó de manera abierta, pero en realidad pensé que esto también podría ser una buena forma de cerrar la historia. La primera temporada termina con Gin-hun regresando y no subiendo al avión que lo llevaba a Estados Unidos. Y esa fue, de hecho, mi forma de narrar el mensaje de que no debe dejarse arrastrar por el flujo competitivo de la sociedad, sino que debe comenzar a pensar en quién creó todo el sistema”, declaró a The Hollywood Reporter.

Hwang Dong-hyuk es el hombre detrás de la serie más vista de la historia de Netflix

“También vuelve para ver si otros pueden seguir sus pasos y romper con ese flujo. Regresa y se enfrenta. Por lo tanto, no necesariamente Gi-hun busca vengarse. En realidad, podría interpretarse como si él hiciera un contacto visual muy directo con lo que realmente está ocurriendo en todo el panorama en general. Así que pensé que podría ser una buena y sencilla forma, a la vez que ambigua, de terminar la historia de Gi-hun”, concluyó.